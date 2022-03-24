阿富汗美國老兵赴烏克蘭助戰2週就黯然退出 自述崩潰原因

有美國老兵前往烏克蘭後，發現國際義勇軍紀律相當差，加上運送隊友屍體的衝擊，僅2週就黯然離開。（歐新社）

2022/03/24 10:38

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭近一個月，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）號召有志之士加入反抗行列，據悉已有來自全球約2萬名義勇軍抵達當地準備參戰，不過有美國老兵前往烏克蘭後，發現國際義勇軍紀律相當差，加上運送隊友屍體的衝擊，僅2週就黯然離開。

根據《Task & Purpose》報導，曾派駐阿富汗的美國陸軍老兵修勒（Hieu Le），響應澤倫斯基的號召，前往烏克蘭助戰，但是2個星期後就決定退出，修勒坦言：「這麼快就離開，確實令人感到很尷尬。但對我而言，這裡發生一切，都是如此可怕，和令人心碎，以致於令人無法繼續前進。」

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修勒表示，自己身體上一切都沒問題，但是靈魂已有許多無形的傷口；修勒表示，許多國際志願者缺乏紀律，「這些人使用各種禁藥，包括安非他命、睾固酮、類固醇，他們還走私其他毒品。基本上是為所欲為，而烏克蘭軍官不是默許，就是無力阻止。」

壓垮他的最後一根稻草是幫隊友收殮，他們前往前線找到1名陣亡的喬治亞士兵遺體，後送之後，他忍不住哭了10分鐘，在努力恢復鎮靜後，同時也發現自己在烏克蘭的使命已經結束了。

最後修勒說，在烏克蘭的這段時間裡，經歷了巡弋飛彈襲擊、持續不斷的砲擊、穿越敵對領土、寒冷、疾病、飢餓以及找回死者的痛苦。不確定自己還會在烏克蘭待多久，但他覺得自己已經完成了職責。

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