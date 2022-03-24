俄羅斯攻擊烏克蘭醫療機構 WHO：已達64起、平均每日2至3起

俄軍惡意攻擊烏克蘭醫院，引發多國譴責。（路透）

2022/03/24 12:15

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭，期間俄軍惡意攻擊烏克蘭醫院，引發多國譴責；世界衛生組織（WHO）歐洲區域辦事處公告統計，截至22日，已確認到64起俄羅斯攻擊烏克蘭醫療機構的行為，已知造成15人死亡。

WHO歐洲辦事處今日公告統計，自2月24日起至3月22日止，共發生64起俄羅斯對烏克蘭醫療機構攻擊事件，平均即每日發生2至3起攻擊事件，已知造成15人死亡、37人受傷。近一個月的攻擊行為對烏克蘭境內的醫療系統帶來毀滅性的打擊，多數醫院被轉用於照護戰爭傷患，代價則是犧牲了基本醫藥服務與初級性衛生保健（Primary Health Care）。

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根據國際移民組織（IOM）統計，有3分之1的烏克蘭難民有慢性病，但境內有近半數藥局被迫關門，許多醫療衛生工作者無法持續工作，有近1000個健康衛生設施靠近戰事區域，意即人們難以取得藥物、醫療衛生設施、專業人員照護，或者能取得的資源有限，慢性病患者的治療近乎停滯，更遑論正常維持武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗接種作業。

WHO對此以最嚴厲態度譴責，WHO駐烏代表哈比希特（Jarno Habicht）表示，對醫療機構的攻擊行為違反國際人道法，但卻是種令人不安的常見戰爭策略，「醫療機構不是，也不應該成為攻擊目標」。

除了口頭上予以譴責，WHO也做出實際行動，在烏克蘭、波蘭、摩爾多瓦部署20支應急醫療隊，啟動應急計畫支持烏克蘭衛生系統，同時陸續向烏克蘭境內相關機構發送100多噸醫療物資；目前有約36噸物資正在前往利維夫的路上，還有108噸等待運送，其中包含創傷、慢性病、兒科與輸血等相關物資。

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