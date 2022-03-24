為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    美國史上首位女國務卿歐布萊特過世 拜登發聲明悼念

    美國前國務卿歐布萊特過世，享壽84歲。（路透資料照）

    美國前國務卿歐布萊特過世，享壽84歲。（路透資料照）

    2022/03/24 06:43

    〔即時新聞／綜合報導〕美國前國務卿歐布萊特（Madeleine Albright）的家人週三在一份聲明中表示，歐布萊特已經病逝，原因為癌症，享壽84歲。歐布萊特為美國首位女國務卿，為柯林頓總統政府時期的核心，也是具有重要影響力的女性政治人物。

    綜合外媒報導，歐布萊特的家人在推特發布聲明，內容說道「我們痛心宣布，歐布萊特今天稍早過世，她是美國第64任國務卿，也是首名擔任此職務的女性，她的死因為癌症。」

    歐布萊特1937年出生於捷克斯洛伐克，1948年隨外交官父親逃離納粹，逃往美國的經歷使她終生反對極權和法西斯主義，1975年於哥倫比亞大學（Columbia University）取得博士學位。

    歐布萊特在柯林頓政府時期曾擔任美國駐聯合國大使，然後在第二任期成為美國最高外交官，是時任政府中職務最高的女性官員。她支持北約擴張，推動北約干預巴爾幹地區以制止種族滅絕和種族清洗，尋求減少核武器的擴散，並倡導人權和民主。

    美國總統拜登週三在聲明中向歐布萊特致敬，稱她是一股「力量」，她的雙手扭轉了歷史潮流，即使離開政府後也從未放棄過這種信念，擔任國家民主研究所主席長達20多年，持續倡導民主，因為這對美國在自由、繁榮和安全方面的利益至關重要，會永遠記住她對美國的熱切信念，拜登並下令在白宮和所有聯邦大樓下半旗紀念歐布萊特。

    美國前國務卿歐布萊特為柯林頓總統政府時期的核心人物。（法新社資料照）

    美國前國務卿歐布萊特為柯林頓總統政府時期的核心人物。（法新社資料照）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    【時尚大道】瑪德琳‧歐布萊特的胸針外交
    2022/02/25 05:30

    【時尚大道】瑪德琳‧歐布萊特的胸針外交
    「世界需要行動者」前國務卿勉勵美大生
    2019/05/26 06:00

    「世界需要行動者」前國務卿勉勵美大生

    江翠指標大案 菁英客看準三特色火速出手

    聯邦數位帳戶 活存最高2.5%優利
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播