美國史上首位女國務卿歐布萊特過世 拜登發聲明悼念

美國前國務卿歐布萊特過世，享壽84歲。（路透資料照）

2022/03/24 06:43

〔即時新聞／綜合報導〕美國前國務卿歐布萊特（Madeleine Albright）的家人週三在一份聲明中表示，歐布萊特已經病逝，原因為癌症，享壽84歲。歐布萊特為美國首位女國務卿，為柯林頓總統政府時期的核心，也是具有重要影響力的女性政治人物。

綜合外媒報導，歐布萊特的家人在推特發布聲明，內容說道「我們痛心宣布，歐布萊特今天稍早過世，她是美國第64任國務卿，也是首名擔任此職務的女性，她的死因為癌症。」

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歐布萊特1937年出生於捷克斯洛伐克，1948年隨外交官父親逃離納粹，逃往美國的經歷使她終生反對極權和法西斯主義，1975年於哥倫比亞大學（Columbia University）取得博士學位。

歐布萊特在柯林頓政府時期曾擔任美國駐聯合國大使，然後在第二任期成為美國最高外交官，是時任政府中職務最高的女性官員。她支持北約擴張，推動北約干預巴爾幹地區以制止種族滅絕和種族清洗，尋求減少核武器的擴散，並倡導人權和民主。

美國總統拜登週三在聲明中向歐布萊特致敬，稱她是一股「力量」，她的雙手扭轉了歷史潮流，即使離開政府後也從未放棄過這種信念，擔任國家民主研究所主席長達20多年，持續倡導民主，因為這對美國在自由、繁榮和安全方面的利益至關重要，會永遠記住她對美國的熱切信念，拜登並下令在白宮和所有聯邦大樓下半旗紀念歐布萊特。

美國前國務卿歐布萊特為柯林頓總統政府時期的核心人物。（法新社資料照）

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