向盟友喊話 烏總統顧問：不想在夢裡聞到焦屍味就做到這4點！

2022/03/23 22:29

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭已快1個月,烏國南部重要戰略城市馬立波(Mariupol)持續遭圍攻,俄軍不斷加大針對該城市的砲擊力度,死傷慘重。對此,烏國總統顧問波多利亞克(Mykhailo Podolyak)今天疾呼西方國家盡快完成4個目標,以實質行動幫助烏克蘭。

在俄軍無情攻擊下,馬立波面目全非,當地難民陷入斷糧、斷水、藥物匱乏等嚴重人道危機,還有消息指出,由於馬立波拒絕投降,俄軍疑似開始有意將砲擊目標轉向無辜平民,將當地狀況形容成人間煉獄也不為過。

請繼續往下閱讀...

對此,波多利亞克今天在推特向盟友喊話,「如果不想看到我們死去的孩子出現在你的夢中,或是在夢裡聞到馬立波城市焦屍的味道,就請做到以下四點:一、如果不能關閉領空,就給我們最新的防空系統;二、給我們巡航飛彈和重型火箭砲;三、對俄實施嚴厲的石油禁運;四、世界各地對俄羅斯船隻關閉港口」。

Dear partners! It takes 4 steps not to see our dead kids eyes or not to smell burned Maryupyl in your dreams. 1. Modern air defense, if you can’t close the sky 2. Cruise missiles or shells for heavy rockets 3. Tough oil embargo 4. Closed ports for Russian ships around the world