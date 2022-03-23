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    向盟友喊話 烏總統顧問：不想在夢裡聞到焦屍味就做到這4點！

    烏克蘭總統顧問波多利亞克呼籲盟友做出更多實質措施幫助烏克蘭。（歐新社）

    烏克蘭總統顧問波多利亞克呼籲盟友做出更多實質措施幫助烏克蘭。（歐新社）

    2022/03/23 22:29

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭已快1個月，烏國南部重要戰略城市馬立波（Mariupol）持續遭圍攻，俄軍不斷加大針對該城市的砲擊力度，死傷慘重。對此，烏國總統顧問波多利亞克（Mykhailo Podolyak）今天疾呼西方國家盡快完成4個目標，以實質行動幫助烏克蘭。

    在俄軍無情攻擊下，馬立波面目全非，當地難民陷入斷糧、斷水、藥物匱乏等嚴重人道危機，還有消息指出，由於馬立波拒絕投降，俄軍疑似開始有意將砲擊目標轉向無辜平民，將當地狀況形容成人間煉獄也不為過。

    對此，波多利亞克今天在推特向盟友喊話，「如果不想看到我們死去的孩子出現在你的夢中，或是在夢裡聞到馬立波城市焦屍的味道，就請做到以下四點：一、如果不能關閉領空，就給我們最新的防空系統；二、給我們巡航飛彈和重型火箭砲；三、對俄實施嚴厲的石油禁運；四、世界各地對俄羅斯船隻關閉港口」。

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