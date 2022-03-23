中國遇極端氣候 彭博：今年糧食生產面臨史上最糟

《彭博》報導，中國正面臨有史以來最嚴重的糧食生產情況。（法新社資料照）

2022/03/23 13:25

〔即時新聞／綜合報導〕全球氣候變遷導致更多極端氣候，加上地緣政治動盪和武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情，中國正面臨有史以來最糟糕的糧食生產情況。

《彭博》報導，中國國家主席習近平已將「糧食安全」作為國家的優先事項，在中國玉米、大豆和小麥的進口量達到創紀錄水準的狀況下，努力滿足不斷飆升的糧食需求，導致中國糧食供應愈來愈容易受到貿易緊張局勢和供應衝擊的影響。同時，氣候變化引起的災害造成廣泛的作物損害，縮小了可耕地面積，使得當地提高產量變得更加困難。

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中國農業部長唐仁健本月在北京舉行的政府會議上提出了這項威脅，他告訴媒體，由於去年秋季的異常水災，中國在糧食生產面臨很大的困難，許多農業專家和技術人員分析，今年作物狀況可能是史上最糟糕的。

報導提到，去年至少有860人在自然災害中死亡或失蹤，造成近3000萬畝農作物受損。僅在7月份，中部省份河南的破紀錄降雨就破壞了210萬英畝的農田。洪水延後1800多萬畝土地的播種，約佔中國冬小麥總種植面積的三分之一。一級和二級作物的數量，即每英畝土地上有270多萬株幼苗，今年比往年減少了20%以上。

中國農業部研究員表示，氣候變遷在2個方面損害中國對糧食安全的追求，更頻繁的極端氣候已降低作物產量；愈來愈不可預測的氣候也削弱農民的信心，並可能讓中國農業現有的勞動力短缺問題惡化。

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