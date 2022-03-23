烏軍反攻！ 重奪基輔西方小鎮 俄軍出現被包圍風險

俄軍重奪馬卡里夫後，從馬卡里夫至基輔範圍內的俄軍都出現被包圍風險。圖為烏軍士兵。（法新社）

2022/03/23 07:17

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭將近1個月時間，俄軍原先想閃電拿下烏克蘭，但遭遇激烈抵抗，至今仍在基輔東面和西面試圖包圍。烏克蘭軍隊21日則有最新進展，在當天收復了基輔西方65公里的馬卡里夫鎮（Makariv），基輔西方及西北方的俄軍補給線因此有被切斷風險，從馬卡里夫到基輔這段範圍內的俄軍甚至有被包圍的可能性。

根據美國《CNN》報導，烏克蘭武裝部隊在22日宣布重新控制馬卡里夫，並在馬卡里夫鎮上一棟建築物懸掛烏克蘭國旗。烏軍在控制馬卡里夫之後，俄軍將更加難以從西方靠近基輔。另外，位於基輔西方的伊爾平（Irpin）地區河水氾濫，伊爾平以北的一座鐵道橋也已經被毀，造成當地俄軍後勤補給出現困難。

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《CNN》報導指出，若烏軍能夠鞏固勝果，控制馬卡里夫並擴大在周邊地區的控制權，那麼俄軍在馬卡里夫至基輔之間的陣地將會變得脆弱，其中俄軍在布查（Bucha）、霍斯托梅（Hostomel）陣地就可能會有被包圍的風險。

美國國防部發言人柯比（John Kirby）22日在國防部記者會中指出，美方已觀察到烏克蘭部隊在進攻上更加積極，在赫爾松（Kherson）南部，烏克蘭人試圖重新奪回領土。柯比讚賞烏克蘭部隊：「他們一直都打得非常聰明、靈活，並有創意地進行防禦作戰，在他們認為是正確防禦地點的地方抵抗俄軍。」

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