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    烏克蘭申入歐盟可期 義大利總理公開表態支持

    烏克蘭總統澤倫斯基視訊向義大利國會演說，贏得在場議員起立鼓掌致敬。義大利總理德拉吉隨後公開表示，支持烏國加入歐盟。（歐新社）

    烏克蘭總統澤倫斯基視訊向義大利國會演說，贏得在場議員起立鼓掌致敬。義大利總理德拉吉隨後公開表示，支持烏國加入歐盟。（歐新社）

    2022/03/23 00:11

    〔編譯楊芙宜／台北報導〕遭到俄羅斯入侵正處於戰火的烏克蘭加入歐盟的希望轉濃！英國金融時報報導，在烏克蘭總統澤倫斯基22日對義大利國會發表視訊演說後，義大利總理德拉吉（Mario Draghi）公開表態支持烏國加入歐盟，譴責俄羅斯政府「擴張主義目標」及讚揚烏克蘭對俄羅斯入侵的英勇抵抗。

    義大利是歐盟經濟規模第3大的成員國，繼歐盟的其他東歐成員國之後，德拉吉表態支持可能使烏克蘭加入歐盟的機會提高。在俄羅斯入侵烏克蘭後4天，基輔當局就向歐盟遞出加入的申請。

    德拉吉表示，「今日，烏克蘭不只是在捍衛其本身，它在捍衛我們的和平，我們的自由，我們的安全；它在捍衛我們從（二戰）戰後以來悉心刻苦建立基於規則和權利的多邊秩序。」

    德拉吉說，「義大利希望烏克蘭加入歐盟。我要告訴澤倫斯基總統，在這個（申請）過程中，義大利站在烏克蘭這邊。」

    德拉吉指出，「當恐懼和暴力似乎佔據上風，這正是我們必須捍衛人類和公民權利和自由價值的時候。烏克蘭有權利是安全、自由、民主的。」

    稍早前，澤倫斯基向義大利國會發表視訊演說，請求義大利人盡可能遏止俄羅斯對烏克蘭的毀滅式攻擊，「義大利人民，現在是盡所有可能之力確保和平和終結這場俄羅斯準備很久的戰爭。他們（俄羅斯）目標是歐洲...摧毀不只是我們的、還有你們的價值。」

    報導指出，義大利傳統上是西歐和俄羅斯最親近的國家之一，但烏克蘭遭到入侵後，已促使義大利傾洩大量對烏克蘭支持；義大利當局已快速沒收在歐盟制裁清單上的俄羅斯寡頭富豪遊艇和別墅。

    報導說，義大利已有西歐最大烏克蘭社區之一，約有23.6萬烏裔移民住在義國，目前估計約6萬烏國戰爭難民來到義大利。

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