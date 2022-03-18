俄軍轟炸烏克蘭平民避難所 歐盟強烈譴責：將究責戰爭罪行

烏克蘭東南部城市馬立波一間劇院17日遭俄軍轟炸，事發當時約有近千名平民在內避難。（美聯社）

2022/03/18 13:27

〔即時新聞／綜合報導〕俄烏戰火延燒逾3週，烏國東南部城市馬立波（Mariupol）一間劇院17日傳遭俄軍轟炸，當時約有千名平民在內避難；歐盟對此表達強烈譴責，並指蓄意攻擊平民的行動是可恥且不容接受的，俄方此舉嚴重違反國際人道主義法，未來將被究責。

綜合外媒報導，烏克蘭政府指控俄軍17日砲轟馬立波一間劇院，完全無視劇院外地面上寫著大大的的俄文「дети」（小孩），明顯標示建築物內有孩童避難。據悉，當時約有1200名平民在內。

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歐盟外交與安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）17日晚間針對此事發出聲明，強烈譴責俄國持續把平民和民用基礎設施當作攻擊目標、圍困馬立波等城市。

波瑞爾直指，「這種蓄意攻擊平民及民用基礎設施的行動是可恥且不容接受的，嚴重違反國際人道主義。」根據國際法，俄羅斯無權在第三國領土使用武力，涉及這場戰爭罪行的政府及軍方官員未來都將被追究責任。

另外，歐盟聲明引述國際法院16日裁決，強調俄羅斯必須立即無條件停止軍事行動，自烏克蘭全境撤出所有部隊和軍事裝備，並充分尊重烏克蘭的主權和領土完整性。

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