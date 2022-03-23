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    抓到了！基輔宵禁有用 烏克蘭查獲14滲透組織逮159間諜

    基輔市長克里契科宣布從當地時間21日晚間宵禁36小時，目前已逮捕159名間諜。（法新社）

    基輔市長克里契科宣布從當地時間21日晚間宵禁36小時，目前已逮捕159名間諜。（法新社）

    2022/03/23 00:32

    〔即時新聞／綜合報導〕為了抓捕俄國滲透組織與間諜，烏克蘭基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）21日宣布，基輔將實施36小時的戒嚴；基輔領土防衛負責人薩比（Igor Sabiy）22日指出，基輔延長宵禁正在發揮作用，目前已逮捕159名間諜，查獲所屬破壞行動和偵察組織14個。

    基輔市長克里契科21日宣布，當地時間21日晚間8點（台灣時間22日凌晨2點）開始，基輔將實施為期36小時的宵禁，至23日上午8點（台灣時間23日下午2點）為止，民眾若無安全許可，禁止在城市內自由行動，並應躲進避難所內。

    綜合外媒報導，基輔領土防衛負責人薩比在電視節目上指出，基輔地區實施宵禁讓他們大有斬獲，目前已查獲14個親俄支持者的敵後破壞行動和偵查組織，並逮捕159名間諜。

    「莫斯科為這場戰爭準備了很長時間，並且向我們派遣了很多這樣的人。」薩比直呼，讓他驚訝的是，在他住處隔壁也有兩名女子被捕，「沒有人會想到這些看似和平和善良的人是敵人俄羅斯的間諜」。

    薩比說明，正因為要積極地抓捕俄羅斯破壞分子，他們才決定延長基輔的宵禁。

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