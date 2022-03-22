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    上海單日新增確診創新高 啟用後備醫院治療病患

    中國本土武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續蔓延，昨（21日）單日本土新增確診2281例、無症狀感染者2313例，其中上海共達896例，再破單日確診新高記錄。（路透）

    中國本土武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續蔓延，昨（21日）單日本土新增確診2281例、無症狀感染者2313例，其中上海共達896例，再破單日確診新高記錄。（路透）

    2022/03/22 13:27

    〔即時新聞／綜合報導〕中國本土武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續蔓延，昨（21日）單日本土新增確診2281例、無症狀感染者2313例，其中上海共達896例，再破單日確診新高記錄。

    綜合中媒報導，上海市衛健委員會今表示，截至今日0時，新增本土確診31例、無症狀感染者865例，總共有896例，創下疫情以來新紀錄。在無症狀感染者中，其中有749例在隔離中確診、116例在風險人群核酸篩檢時發現。

    報導指出，上海市衛健委主任鄔驚雷今在疫情記者會上表示，目前上海已實施應急方案，迅速增加集中隔離床位，以達到集中隔離管理和治療，同時在各區啟用一些後備醫療機構，作為集中隔離治療地點，因為這些醫療機構，工作流程已相對成熟，因此分配陽性確診病患進行治療。

    針對外界詢問上海是否會增建方艙醫院，鄔驚雷透露，方艙醫院是經過改建且符合要求的場所，包括體育館、會展中心等，也可以臨時增建，主要用於對輕症、無症狀感染者的集中隔離觀察等，未來將會依據中央與上海疫情狀況，做出適當防疫措施。另，22日起將浦東新區北蔡鎮聯勤村馮橋南宅列為中風險地區。

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