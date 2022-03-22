追追追！劍指普廷盟友 「海外資產追蹤器」已揭露至少4900億

俄羅斯總統普廷。（美聯社）

2022/03/22 11:39

〔即時新聞／綜合報導〕國際反貪腐組織「組織犯罪與貪腐舉報計畫」（OCCRP）聯合英國《衛報》等27間媒體，爬梳資料共同推出俄羅斯資產追蹤器，用來追蹤與俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）有關聯的名人，「這是目前為止最全面的寡頭資產公用數據庫」。

綜合外媒報導，俄羅斯資產追蹤器顯示了與普廷交好的寡頭、親信在境外持有的鉅額財富，至今發現近150項資產、總價值逾170億美金（約新台幣4900億元），包括房產、私人飛機、公司股票、遊艇及豪宅等。

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OCCRP創始人之一的蘇利文（Drew Sullivan）表示，普廷領導的俄羅斯一直由一小群人控制，促使普廷持續掌權，又能從中獲益，但卻犧牲了小老百姓。

報導指出，這個計畫是在2月時構思，當時俄羅斯聯邦軍隊正在烏克蘭邊境附近集結，源起於俄羅斯反對派領袖、普廷死對頭納瓦尼（Alexei Navalny）命名「克里姆林宮盜賊統治關鍵推動者與受益者」的35人名單，俄羅斯入侵烏克蘭3週後，其中27人受到歐美制裁、另有7人被加拿大列入黑名單。

報導提到，接下來的幾週內，俄羅斯資產追蹤器範圍將持續擴大。雖然許多人否認與普廷關係密切或從其政權中受益，不過資產目前仍被凍結，無法出售獲利，連旅行、花費與使用自家設施都受限。

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