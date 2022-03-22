中國老兵連署加入俄軍 矢板明夫點出背後苦衷

圖為中國老兵過往進行的維權抗爭。（圖擷取自網路）

2022/03/22 08:51

〔即時新聞／綜合報導〕近日中國傳出一群老兵連署請求官方讓他們參與俄軍對烏戰爭，引起外界議論，然而日本《產經新聞》台北支局長矢板明夫點出事件背後可能藏有老兵們的苦衷，是要以參戰說法替自己維權。

矢板明夫在臉書撰文指出，老兵們在請戰書上面寫說：「北約企圖東擴，威脅俄羅斯和我們偉大祖國的安全」、「保衛俄羅斯就是保衛我們偉大的祖國」，對此中國國內有人稱讚他們：「老驥伏櫪、志在千里」，海外則有人諷刺他們被洗腦。

請繼續往下閱讀...

但矢板明夫表示，自己曾在中國長期採訪越戰老兵的維權問題，「這件事並不這麼簡單，應該是他們的一種變相維權炒作」，他說那些參與越戰的中國士兵，因為地方政府未能兌現中央承諾的醫保、退休補貼和工作安置等福利，老兵多年來不斷進行抗議活動，並依抗議方式分成強硬派與溫和派。

矢板明夫推測，這次提交請戰書的應該是溫和派老兵，透過這種方式向有關部門施壓，畢竟真以參戰來論，這群人裡面，年輕的也有60歲出頭了，就算在烏克蘭，也到了可以出國當難民的年紀，他們當然知道，中國再沒人也不會派他們上戰場。

而且老兵投書的單位是「常德市國防動員委員會」和「常德市退伍軍人事務局」，後者的工作是解決退伍軍人的福利待遇問題，根本沒有權力管上戰場的事情。

矢板明夫進一步指出，其實兩年前，這些人也搞過類似的署名活動，當時疫情剛爆發，這些人立刻發表請戰書，要求到前線服務，但他們的真實目的在於提醒有關部門：「別忘了我們這些人的存在，我們都很團結」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法