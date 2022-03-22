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    縱容普廷入侵烏克蘭？ 中國大使：譴責俄國無濟於事

    美國《哥倫比亞廣播公司》（CBS）主持人布瑞南（Margaret Brennan）20日專訪秦剛，秦剛就烏克蘭問題闡述中國的立場。（圖擷取自中國駐美大使館）

    美國《哥倫比亞廣播公司》（CBS）主持人布瑞南（Margaret Brennan）20日專訪秦剛，秦剛就烏克蘭問題闡述中國的立場。（圖擷取自中國駐美大使館）

    2022/03/22 07:44

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭，美國稱俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）是「戰爭犯」，但中國沒有譴責俄羅斯，並拒絶稱其為入侵，引發國際關注，中國駐美國大使秦剛20日表示，譴責俄國無濟於事且天真，需要的是遠見、智慧和勇氣，展開有效外交。

    美國《哥倫比亞廣播公司》（CBS）主持人布瑞南（Margaret Brennan）20日專訪秦剛，秦剛就烏克蘭問題闡述中國的立場。根據中國媒體《觀察者網》報導，在約9分鐘的訪問中，布瑞南數度挑戰秦剛的論述，共被吐槽了23次。

    布瑞南提問，俄羅斯在鄰國邊境部署15萬軍隊然後揮兵直入，聯合國秘書長認定俄國的行為是入侵，中方為什麼還不對這種侵略予以譴責呢？秦剛回稱，「不要天真了！譴責解決不了問題。如果俄羅斯會因譴責而退縮，我會感到驚訝。中方一直在勸和促談、呼籲停火止戰，也將繼續這麼做。一味譴責無濟於事，我們需要的是智慧、勇氣和有效外交。」

    主持人追問，國際法院日前要求俄國停止軍事行動，中國是唯一與俄羅斯投下反對票的，聽起來中國是在縱容而不是譴責俄方。秦剛辯稱，中方根據事情本身的是非曲直獨立做出判斷，一方面，中方遵守聯合國憲章宗旨和原則，尊重包括烏克蘭在內的各國主權和領土完整；另一方面，應看到烏克蘭問題有其複雜的歷史經緯。

    針對美國總統拜登（Joe Biden）日前在通話中警告中國國家主席習近平，明確指中方向俄國提供實質支持將面臨後果，秦剛表示，有關中方向俄方提供軍事援助的說法是假消息，北京對此反對，「中方給烏克蘭人民送去食品、藥品、睡袋和嬰兒奶粉，而不是向任何一方提供武器彈藥。」

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