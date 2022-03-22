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    立陶宛經長接見台灣訪團 籲設半導體生產中心

    2022/03/22 04:36

    〔中央社〕立陶宛經濟暨創新部長阿爾莫奈特今天接見台灣「中東歐經貿考察團」，並建議立台雙方評估設立半導體聯合生產中心的可能性。

    駐立陶宛代表黃鈞耀接受中央社採訪時說，台立雙方仍在探究不同的合作模式，但台灣十分有誠意與立陶宛進行產學研合作。

    國家發展委員會主委龔明鑫去年10月率領產官學研共計66人「中東歐經貿考察團」拜訪斯洛伐克、捷克、立陶宛等三國；今年3月，台灣再度派出考察團前往這三國，但規模較小，約30人，以專家為主，並有外交部、經濟部、科技部和教育部官員，團長為經濟部國際合作處處長廖浩志。

    訪團今天在首站立陶宛展開行程，並前往經創部拜會阿爾莫奈特（Au?rin? Armonait?）。

    阿爾莫奈特指出，立陶宛有成為半導體先進國家所需的知識與專家，而台灣在相關領域的知識與經驗對立陶宛而言十分重要。

    她提到，「台立半導體暨材料科學中心」2月在立陶宛成立，下一步可以是建立生產中心，並評估台積電、聯電或其他企業投資的可行性。

    台灣1月陸續宣布設立2億美元「台灣中東歐投資基金」和10億美元融資基金，重點目標即包括促進台立雙邊產業合作。

    根據規畫，台灣訪團將參訪台立半導體暨材料科學中心所在的「立陶宛物理科學暨科技中心」（FTMC）、大學院校以及位於立陶宛南部考納斯（Kaunas）的科研與新創聚落「桑塔卡谷」（Santaka Valley），並與雷射、物聯網、機械製造等產業以及投資、科研相關政府單位代表會面。訪團也將與立陶宛國會議員交流。（編輯：張佑之）1110322

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