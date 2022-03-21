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    網瘋傳東航殘骸照！ 中國民航局證實客機墜毀 東航官網變黑白

    中國東方航空一架載有132人的波音737客機在廣西梧州藤縣墜毀，中國民航局已證實此事，目前中國東方航空的官網及微博都已變成黑白色。（圖翻攝自中國東航官網、微博，本報合成）

    中國東方航空一架載有132人的波音737客機在廣西梧州藤縣墜毀，中國民航局已證實此事，目前中國東方航空的官網及微博都已變成黑白色。（圖翻攝自中國東航官網、微博，本報合成）

    2022/03/21 17:59

    〔即時新聞／綜合報導〕今天（21日）下午1點15分左右，中國東方航空一架載有132人的波音737客機在廣西梧州藤縣墜毀，中國民航局已證實此事，相關救援單位已趕赴現場，傷亡狀況還有待確認，目前中國東方航空的官網及微博都已變成黑白色。

    綜合中媒報導，中國民航局今下午通報，中國東航一架從雲南省昆明起飛，目的地為廣東省廣州白雲機場的編號MU5735航班，21日下午在廣西梧州藤縣墜毀，航跡資料顯示，失事前班機飛行高度在短時間內驟降。

    已知失事班機共132人，其中旅客123人，機組人員9人，民航局已啟動應變機制，派出工作小組趕赴現場。另外，該客機墜毀導致山林大火，雲南省森林消防總隊獲報，及出動駐防在廣西南寧、桂林共138名消防人員到現場救火。

    目前中國東航的官網和微博已變成黑白色，傷亡狀況還不清楚，但微博已瘋傳疑似失事飛機墜毀現場的影片，還有目擊者表示，飛機因撞擊力道過猛已解體，還在網路上分享飛機殘骸照片。

    據悉，此事故應為2010年河南航空伊春空難後，時隔12年於中國境內再有客機空難發生。至於失事班機上是否有台灣公民，中國國台辦表示正在緊急聯繫相關人員了解情況。

    微博瘋傳墜機現場畫面，還有人分享飛機殘骸照（右圖）。（圖翻攝自微博）

    微博瘋傳墜機現場畫面，還有人分享飛機殘骸照（右圖）。（圖翻攝自微博）

    中國東方航空官網已變黑白色。（圖翻攝自中國東航官網）

    中國東方航空官網已變黑白色。（圖翻攝自中國東航官網）

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