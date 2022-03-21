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    Omicron引爆新疫情 中國CDC官方：疑「進口假牙」傳播

    中國疾病預防控制中心稱廣東珠山市Omicron群聚疫情，可能是由進口假牙所引起。假牙示意圖，與本新聞無關。（彭博）

    中國疾病預防控制中心稱廣東珠山市Omicron群聚疫情，可能是由進口假牙所引起。假牙示意圖，與本新聞無關。（彭博）

    2022/03/21 10:39

    〔即時新聞／綜合報導〕中國出現自武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）大流行以來，第二次大規模疫情爆發，昨（20日）再增加1947例本土確診與2384例本土無症狀感染者，這波疫情累計的本土病例已逾2萬例，中國疾病預防控制中心稱廣東珠山市Omicron群聚疫情，可能是由進口假牙所引起。

    中國疾病預防控制中心週報刊登一篇由珠海市疾控中心發表文章，2022年1月8日，在珠海市C公司工作的一名34歲女性出現症狀，她是當地的第一個病例。她家庭中其他3個成員情況如下：丈夫為遊艇碼頭司機，女兒在B小學讀書，兒子在A幼兒園就讀，三人均在2022年1月11日均出現症狀，疫情向幼兒園、小學和公司蔓延，隨後連續導致7個家庭出現聚集性病例。

    這波疫情共有38人確診，經鑑定均為Omicron變異毒株BA.1，這名一號感染者在發病前一個月內從未離開珠海，其公司主要承接國外假牙、牙模的定制生產，貨物透過快遞從歐美進口的。

    這名34歲的女性是該公司的客服人員，2022年1月1日至11日間她偶爾在沒有防護（不戴口罩和手套）的情況下在收貨區幫忙提貨，珠海市疾控中心從C公司採集了670份環境樣本，檢測出6份陽性樣本，其中5份陽性樣本來自感染者的工作區，1份陽性樣本來自一樓進口模具包裝的內部。

    珠海市疾控中心表示，雖然沒有強有力的證據表明冷鏈食品以外的材料能夠成為病毒的傳染源，但透過流行病學調查，珠海市疾控中心認為進口的義齒和牙模可能就是此次疫情的源頭。

    日前中國爆發疫情，也將矛頭指向是加拿大郵件，稱其郵件上有病毒，導致北京聚集傳染疫情。

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