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    俄羅斯證實黑海艦隊副司令陣亡 烏克蘭拒絕放棄馬立波（不斷更新）

    烏克蘭總統澤倫斯基持續向各國爭取支持及援助。（法新社）

    烏克蘭總統澤倫斯基持續向各國爭取支持及援助。（法新社）

    2022/03/21 09:53

    首次上稿：08:41
    更新時間：09:53

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯總統普廷無視全球譴責和多國制裁，2月24日逕行宣布對烏克蘭採取特殊軍事作戰，開啟戰爭。本報根據路透、法新社、彭博、CNN、BBC等外電，整理了截至台灣時間3月21日最新情勢發展，讓讀者快速掌握俄烏衝突最新進展。

    ＊面對俄羅斯的「投降」呼籲，烏克蘭副總理韋列舒克（Iryna Vereshchuk）表示，烏克蘭不會交出、放棄馬立波，更不會去討論投降與放下武器的問題，烏克蘭已通報俄羅斯當局此事。

    ＊俄羅斯黑海艦隊副司令帕利（Andrei Nikolayevich Paly），傳出在入侵烏克蘭行動中陣亡，黑海艦隊總部所在的塞瓦斯托波爾市，以及當地出身的俄國參議員阿爾塔巴耶娃（Ekaterina Altabaeva）都證實此事。

    ＊烏克蘭盧甘斯克行政部門負責人海迪（Serhiy Hayday）日前指控俄軍本月11日「故意」將坦克車對準養老院開火，造成56人當場被擊斃。

    ＊烏克蘭總統澤倫斯基接受美媒訪問時提到：「如果烏克蘭能早點加入北約，那麼這場戰爭很可能就不會發生。」他也向北約喊話，應該明確表態讓烏克蘭加入或直接說不，不要再態度曖昧。

    ＊俄羅斯總統普廷不滿俄軍進展不如預期，在上月底下令讓核武部隊進入「高度戒備狀態」後，近日有克里姆林宮前情報人士透露，普廷準備進行「核戰疏散演習」。

    ＊美國國防部長奧斯汀表示，俄羅斯為重振在烏克蘭的作戰士氣，不惜動用極音速飛彈，但事實上這種下一代武器「並不會改變遊戲規則」。

    ＊烏克蘭總統澤倫斯基向以色列國會發表演說，表示自俄軍入侵以來，以色列一直採取審慎中立政策，但現在以國應該做出改變，展現對烏國的堅定支持。

    ＊聯合國機構20日表示，烏克蘭戰爭開戰迄今至少已造成902名平民死亡，1459人受傷，以及1千萬人流離失所。

    ＊烏克蘭20日聲稱俄羅斯黑海艦隊副司令帕利（Andrey Paliy）已身亡，這也是俄國這次入侵烏克蘭戰役中第一位陣亡的海軍高階軍官。

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