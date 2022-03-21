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    動用核武？ 克宮前情報人士：傳普廷下令「核戰疏散演習」

    有克宮前情報人士稱，普廷已下達指令，未來可能會舉行「核戰疏散演習」。（美聯社）

    有克宮前情報人士稱，普廷已下達指令，未來可能會舉行「核戰疏散演習」。（美聯社）

    2022/03/21 00:38

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯在烏克蘭的軍事行動不如預期，據悉已讓總統普廷（Vladimir Putin）相當不滿，在上月底下令讓核武部隊進入「高度戒備狀態」後，近日有克里姆林宮前情報人士透露，普廷準備進行「核戰疏散演習」，讓不少克宮高官相當震驚。

    綜合外媒報導，一名自稱與克宮內部人士熟絡的前情報人士，19日在通訊軟體Telegram開設的頻道「General SVR」透露，普廷的情緒因未攻烏行動停滯不前而感到沮喪，經常遷怒身邊親信，與他人沒什麼交談，甚至是自己的家人也很少聯絡。

    General SVR稱，有俄羅斯政界高層近日接獲來自總統的指令，內容稱「在不久的將來，他們都得參與核戰疏散演習」，收到指令的人都感到驚訝。General SVR並說，「普廷近來整體精神狀況已在核心官員間引發恐慌」。

    除此之外，General SVR也表示，自上月24日至今，俄軍戰死人數已達1萬7000人，當中大部分都是現役軍人，少數是私人軍隊或傭兵。

    相關報導指出，General SVR的消息一開始並不被外界採信，但隨著西方情報機構公開有關克宮的情報，包括普廷健康問題在內，有不少都與General SVR先前透露的消息吻合，讓不少人開始關注該頻道。

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