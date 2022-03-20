為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    獄中絕食 中國維權人士郭飛雄遺言盼與妻合葬

    中國知名維權人士郭飛雄，至今持續絕食表達抗議。他的胞姐楊茂平表示，郭飛雄日前寫信給她交代後事，盼死後能與亡妻合葬。（維權團體「中國公民運動」提供，中央社）

    中國知名維權人士郭飛雄，至今持續絕食表達抗議。他的胞姐楊茂平表示，郭飛雄日前寫信給她交代後事，盼死後能與亡妻合葬。（維權團體「中國公民運動」提供，中央社）

    2022/03/20 22:05

    〔中央社〕曾試圖前往美國探視病重妻子被阻事後被捕、妻子抱憾而終的中國知名維權人士郭飛雄，至今持續絕食表達抗議。他的胞姐楊茂平表示，郭飛雄日前寫信給她交代後事，盼死後能與亡妻合葬。

    郭飛雄本名楊茂東，現年56歲，因多次參與維權先後入獄11年，2019年8月出獄。2021年1月間，他在上海機場試圖離境赴美探視妻子張青時，被中國當局攔阻未能成行。

    同年11月底，張妻陷入病危，郭飛雄向中國國務院總理李克強發表公開信，要求當局允許他出境看望妻子，不久卻遭拘押，今年1月更被依「煽動顛覆國家政權罪」正式逮捕，關押在廣州市第一看守所內，至今未移送檢方調查起訴及法院審理。郭飛雄於是展開絕食抗議，被獄方強迫灌食至今。

    自由亞洲電台報導，張青已於今年1月在美國病逝，留下一對兒女。楊茂平表示，雖然她多次寫信勸告郭飛雄放棄絕食，但郭飛雄在3月2日的回信中，表達對妻子離世的「極度的悲慟、內疚和有罪孽感，讓我永遠向她賠罪」。

    楊茂平指出，郭飛雄還在信中交代遺言，希望自己死後不要火化，而能土葬在家鄉的山頂，並希望未來與妻子合葬。

    根據報導，郭飛雄被關押期間，他的律師及家屬多次要求會見遭拒。楊茂平因此表示，看到郭飛雄的回信非常痛苦，「我不希望我們家再死一個人」。希望當局趕快讓律師會見郭飛雄，勸他停止絕食。

    報導指出，美國國務院1月14日曾發表聲明，對張青離世表示哀悼，並直指中國當局多年來一直對郭飛雄進行虐待、監禁、日常騷擾和監視。同時要求中國停止使用任意拘留和出於政治動機的出境禁令，立即給予郭飛雄人道主義救濟，允許他赴美與子女團聚。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    郭飛雄妻在美病逝 美國務院呼籲中國放行奔喪
    2022/01/15 09:14

    郭飛雄妻在美病逝 美國務院呼籲中國放行奔喪
    維權人士相繼被捕 錯失至親最後一面
    2022/01/13 05:30

    維權人士相繼被捕 錯失至親最後一面

    護眼三招 3C成癮「用眼過度」神破解
    痛斥中共非人性行為！ 王丹發布共同聲明聲援郭飛雄
    2021/01/29 10:27

    痛斥中共非人性行為！ 王丹發布共同聲明聲援郭飛雄
    郭飛雄出關被中共攔截後失聯！曾向拜登政府求助未獲回應
    2021/01/29 10:05

    郭飛雄出關被中共攔截後失聯！曾向拜登政府求助未獲回應
    維權人士郭飛雄出獄 籲習近平試辦縣長民選
    2019/08/07 20:54

    維權人士郭飛雄出獄 籲習近平試辦縣長民選
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播