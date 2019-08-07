維權人士郭飛雄出獄 籲習近平試辦縣長民選

2019-08-07 20:54

〔中央社〕曾參與八九學運及2013年《南方週末》新年特刊事件的中國維權人士郭飛雄，今天刑滿出獄。他一出獄就呼籲中國國家主席習近平進行政治改革，包括基本開放新聞自由，並在100個縣試辦縣長民選。

1966年生的郭飛雄本名楊茂東，曾參與1989年學運，2001年起投入維權運動，2006年被中國官方強加「非法經營」罪遭判5年有期徒刑，2011年9月出獄，但仍持續從事維權工作。2013年8月，官方指控他組織南方週末新年特刊等數起抗議事件，依「聚眾擾亂公共場所秩序」及「尋釁滋事」罪判處6年徒刑，今天服刑期滿，從廣東英德監獄出獄。

郭飛雄早上出獄後一個多小時，即接受美國之音專訪說，他要向習近平、李克強、栗戰書等3名中國領導人鄭重呼籲，請他們未來3年內為中國有序的政治改革做3件事。

郭飛雄表示，第一件事是推動全國人大批准「聯合國公民權利和政治權利國際公約」（中國於1998年簽署，但至今未批准）；第2件事是基本放開新聞自由；第3件事是在全中國選擇100個縣分，試驗縣長由人民直選。

郭飛雄說，中國人經歷幾十年的經濟高速成長後，最需要的就是過上「有尊嚴的、自己當家作主的、文明理性的政治生活」。他認為，目前是中國啟動有序政治改革的最佳時刻，用和平、仁愛、大團圓的方式解決一切歷史遺留問題，實現中國「平民階層」和「官僚階層」歷史性的大和解，形成中國未來自由民主制度的根本社會基礎。

郭飛雄還說，如果習近平等領導人做到了上述3件事，「我們維權運動願意為這3位中國公民（習近平、李克強、栗戰書）維權30年」。

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