轉發香港反送中消息 中國維權人士遭拘留15天

2019-07-08 21:10

〔即時新聞／綜合報導〕中國維權人士衛小兵因6月在社群媒體上轉發香港「反送中」的貼文和評論，被判拘留15天。衛小兵已於近日獲釋，不過出獄後被威脅不許再散佈香港的消息，對被拘留一事也不得張揚，否則後果自行負責。

根據《維權網》報導，衛小兵在6月12日至16日期間轉發3則推特和Facebook網友的反送中貼文，第1則標題為「香港警察和中國城管是一樣的」，衛小兵在底下評論「同一批土匪吧」；第2則轉貼香港遊行評論，衛表示香港遊行「形勢大好，加油」；第3則則是轉貼支聯會副主席鄒幸彤關於香港遊行的貼文，18日他遭湖州市南潯區公安分局國保大隊傳喚至派出所，19日下午，國保直接拿出行政處罰決定書，指衛小兵不但轉發香港遊行的貼文，還評論警察是土匪、香港形勢大好加油，犯了《尋釁滋事罪》，情節嚴重，行政拘留15天。

衛小兵表示，拘留期間有人曾帶著他的母親和前妻前來會見，但湖州市拘留所強行中止會面，當天直接嚴格執行「3不准」：不准會見、不准購物、不准通信，之後還多次更換的他的牢房。

拘留期滿後，衛小兵指出，當局表示不會發給他行政處罰書，要求他在期限內離開湖州市，廠房租金由他們協調村委會和房東退換給本人，另禁止他繼續轉發有關香港的任何貼文，也不許炒作被拘留一事，否則「後果自負」。

衛小兵曾因為參與海祭劉曉波，被廣州政府以《尋釁滋事罪》拘留1個月，他出獄後，仍被國保嚴密監控。

心裡感到非常難過和悲哀，中國大陸維權人士衛小兵（網名孤家寡哥13億），因轉推我和HK妮珂各1條涉港推文，鄒幸彤1條涉港臉書帖，被國保拘留15天。現在出獄後被迫離開居住地湖州，被迫停止生意經營。中共對香港大抗議如此恐懼！#李方

補充新聞 pic.twitter.com/NmyTxnvLaO — Eric chen （@Ericche38988138） 2019年7月6日

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