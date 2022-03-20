烏克蘭軍方︰俄軍超音速飛彈幾乎用罄

據美國情報機構統計，開戰首日俄羅斯至少發射近100枚各式伊斯坎德飛彈。圖為2019年9月間，俄軍在一場演習中試射伊斯坎德飛彈。（美聯社檔案照）

2022/03/20 16:01

〔編譯陳成良／綜合報導〕據烏克蘭武裝部隊總參謀部報告，自俄羅斯軍隊全面入侵烏克蘭以來，俄軍在20幾天裡幾乎用完了所有的「伊斯坎德」（Iskander）超音速戰術彈道飛彈和3M14「口徑」（Kalibr）攻陸巡弋飛彈。

烏克蘭總參謀部說，俄軍在各個方向上被烏克蘭軍隊阻止，且俄軍在後勤方面存在重大問題，繼續遭受嚴重損失，已經失去了進攻的潛力。

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聲明中指，目前俄軍繼續使用低精準度武器轟炸基礎設施和大城市的住宅區，並空襲關鍵的軍事和民用基礎設施，摧毀了機場、軍事單位、油庫、加油站、教堂、學校和醫院，使用大砲、多管火箭發射器系統和彈道飛彈砲擊居民區。

3M14「口徑」飛彈是俄羅斯革新設計局（Novator Design Bureau），於1991年開發的反艦巡弋飛彈，最初設計是由潛艦發射，經過多年發展，已增加空射、艦射和陸基發射型，並外銷印度、越南和阿爾及利亞等國。先前俄羅斯海軍在介入敘利亞內戰時，就用過這款身為俄羅斯最重要武器之一的飛彈。

而俄軍轟炸烏克蘭目標的3M14「口徑」飛彈，都是從在黑海的軍艦發射的，其射程在 1500~2500公里之間，時速可達2.9馬赫。

「伊斯坎德」短程戰術彈道飛彈於1988年開始服役，全長7.3公尺，射程50~400公里，彈頭480~700公斤，最高速度可達5.3馬赫，可安裝油氣彈、集束彈，也可以安裝較小當量的戰術型核子彈頭。俄羅斯相當倚重伊斯坎達的威懾力，還設計了它的空射型Kh-47M2「匕首」（Kinzhal）飛彈，由MiG-31攔截機搭載，搖身一變成為高超音速（極音速）武器。

根據美國情報機構統計，開戰首日俄羅斯至少發射近100枚各式「伊斯坎德」飛彈。由於「伊斯坎德」彈體最大，爆炸當量也最重，因此對烏作戰最重要的打擊據點幾乎都是用「伊斯坎德」，包括雷達站和指揮中心等。

俄軍轟炸烏克蘭目標的3M14「口徑」飛彈，都是從在黑海的軍艦發射的，其射程在1500~2500公里之間，時速可達 2.9馬赫。（翻攝自推特）

3月9日，烏克蘭當局在烏東克拉馬托爾斯克（Kramatorsk）戰場上，發現一枚據信是俄軍「伊斯坎德」飛彈的未爆彈。（路透）

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