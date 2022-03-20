南極東部飆熱浪比平均溫度高40℃ 專家驚：顛覆南極氣候系統

南極洲東部部分地區的氣溫連續三天比平均溫度高出30-40℃，讓科學家驚呆，認為這是南極州熱浪事件是前所未有的。（法新社）

2022/03/20 10:55

〔即時新聞／綜合報導〕南極洲東部部分地區的氣溫連續三天比平均溫度高出30-40℃，讓科學家驚呆，認為這是南極州熱浪事件是前所未有的，完全顛覆了學界對南極氣候系統的預期。

綜合媒體報導，位於南極高原的冰穹C地區（Dome C），是世界上最冷的地方之一，科學家2005年在高原海拔3233公尺的地方建立永久性科考站康宏站（Base antarctique Concordia），在18日記錄到-12.2℃的3月新高溫紀錄，比3月平均氣溫-48.7℃整整高了逾36℃。

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曾記錄到地球歷史最低自然溫度-89.2℃的沃斯托克（Vostok）氣象站，也測到-17.7℃的3月新高溫紀錄，比原紀錄高出近15℃，創該站設立65年來紀錄，比該站3月平均氣溫-57.9℃整整高了40.2℃。

南極洲東部大部分地區氣溫比平均氣溫高出30℃以上，一些電腦模型模擬和觀察顯示，部分地區，氣溫甚至可能比平均氣溫高出50℃。

法國極地氣象學專家喬納森（Jonathan Wille）表示，南極洲東部部分地區氣溫連續3天比正常高出40℃，以南極情况而言，這形同「熱浪」，他強調：「這一事件完全是前所未有的，顛覆了我們對南極氣候系統的預期」。

曾發表關於南極溫度研究的研究員巴蒂斯塔（Stefano Di Battista）直言「南極氣候學已被改寫」，他表示，這種溫度異常在實際發生之前會被認為是「不可能的」和「難以想像的」。

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