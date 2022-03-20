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    拿俄製裝備對抗俄軍 傳美國建議土耳其轉讓S-400援助烏克蘭

    有消息人士透露，美國私下建議土耳其向烏克蘭提供S-400飛彈防禦系統。圖為俄軍S-400。（法新社）

    有消息人士透露，美國私下建議土耳其向烏克蘭提供S-400飛彈防禦系統。圖為俄軍S-400。（法新社）

    2022/03/20 09:56

    〔即時新聞／綜合報導〕在俄羅斯入侵烏克蘭後，烏克蘭空軍及防空力量持續痛擊俄羅斯空軍，擊落多架俄軍戰機及直升機，各國對烏克蘭軍援的防空武器也成為關注焦點。有消息人士透露，美國私下建議土耳其向烏克蘭提供S-400飛彈防禦系統，協助烏克蘭抵抗俄軍。

    根據《路透》報導，在俄羅斯入侵烏克蘭後，由於烏克蘭軍備多為俄製、前蘇聯製，拜登政府呼籲有在使用俄製設備和系統的盟友，考慮將這些軍備轉移到烏克蘭，協助烏軍抗俄。在拜登政府的「呼籲」中，也包含土耳其的S-300與S-400兩款飛彈防禦系統。

    消息人士透露，美國官員在近期向土耳其提出向烏克蘭提供S-400的建議，美國副國務卿雪蔓（Wendy Sherman）在3月初訪問土耳其期間也曾提過此事。針對此說法，土耳其當局沒有對此提議發表評論，土耳其外交部也沒有回應此事。

    分析人士認為，建議土耳其向烏克蘭提供S-400肯定會被土耳其否決，土耳其消息人士認為，這種建議對土耳其來說是行不通的，除了在烏克蘭設置S-400及相關技術障礙，土耳其當局也可能面臨來自莫斯科的「政治反擊」。

    自從2019年7月首批S-400交付到貨以來，華府一再要求土耳其棄用這套俄製系統，更對土耳其的國防工業實施制裁，要求洛克希德馬丁公司停止對土國交付F-35戰機。

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