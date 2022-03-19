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    防疫封過頭…中國老翁就醫遭攔 竟被要求出示「待死證明」

    工作人員（中）要求家屬出示「待死證明」。（圖取自微博）

    工作人員（中）要求家屬出示「待死證明」。（圖取自微博）

    2022/03/19 23:33

    〔即時新聞／綜合報導〕中國官方面對嚴峻的疫情，祭出強硬的防疫政策，許多地區採取「封閉式管理」，近日山東有個罹癌老翁搭救護車要到醫院，卻在社區門口被協助疫情控管的工作人員攔下，要求家屬出示「待死證明」才放行，現場影片在網上瘋傳，引起熱議。

    綜合中媒報導，這起事件發生在山東省淄博市，社區罹癌老翁需要就醫治療，家屬經過各方協調後，獲准將救護車開進社區載送，沒想到一行人在社區門口遭到協助疫情控管的工作人員攔下，要求他們出示「待死證明」才放行，讓家屬十分氣憤，現場雙方爆發肢體衝突。

    根據網上流傳影片，可以聽見家屬大聲質問對方，「什麼是待死證明？」面對家屬的怒氣，工作人員完全不讓步，甚至還說，「你不說，（他）也得死啊！」讓家屬氣得對工作人員拳打腳踢，現場爆發肢體衝突。

    對此，網友紛紛留言替家屬抱不平，「喪盡天良！」、「合法流氓，以為人民服務之名行流氓强盗之實」、「這工作人員真是欠揍」。

    事後，相關單位出面澄清，家屬因老翁需轉院檢查，要求離開社區陪同，遭到工作人員阻攔，雙方因此發生誤會，引起言語及肢體衝突，經過協調，工作人員已向家屬致歉，家屬也已接受，而經了解，老翁初步診斷為肝囊腫，並沒有罹癌，現在病情穩定，轉院就診問題也已妥善處理，另外，目前已經對社區居委會提出疫情防控政策執行不當的嚴肅批評。

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