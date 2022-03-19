執行動態清零很燒錢 中國地方政府快撐不住

中國疫情升溫，北京當局仍堅持「動態清零」，讓地方正府難以招架。（歐新社）

2022/03/19 21:22

〔中央社〕中國當前COVID-19本土疫情嚴峻，北京當局仍堅持「動態清零」。據港媒報導，因為搭配的普篩等措施所費不貲，許多地方政府已面臨財政吃緊的壓力，若干窮鄉僻壤更是無能為力。

香港英文「南華早報」（SCMP）19日報導，中國向來採取嚴格封城、普篩與政府指定設施執行隔離等措施，以執行抗疫零容忍。

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不過相關支出有增無減，在2020年中央曾補助地方政府抗疫經費，但去年起，地方政府必須憑藉各自的財政收入支應。

像是上海以西的蘇州市上月通報，自2月13日起，因抗疫已花掉人民幣1.2億元（約新台幣5.3億元），其中大部分是用於增添防護設備、核酸檢測與醫療照護等。

報導引述穆迪分析公司（Moody's Analytics Inc.）16日指出：「中國執行普篩要求需使用由實驗室化驗樣本的核酸檢測，但變異株Omicron傳播速度快，意味著以核酸檢測執行的普篩力有未逮。預估若是Omicron的疫情持續蔓延，將在第一季浮現更多不利於中國經濟的因素，假使封城持續，經濟的陣痛可能會延續到第2季。」

報導說，在中國，執行核酸檢測每人的花費介於24至48元之間，根據中國當局2020年的統計數據，對於許多人口破百萬，而當地民眾每人每年醫療支出不超過200元的地方政府而言，確實難以負擔。

許多城市的情況如同寧夏省省會銀川市，當地居民每人每年在公共衛生的花費不到30元。而寧夏是中國最貧窮的省份之一。

此外，中央政府正在加緊對地方政府債務的調控，以防止金融崩潰，此舉已影響到若干地區的融資籌措，地方政府的土地收入也因房地產市場放緩而受到影響。

雖然北京當局已聲稱，今年對地方政府的轉移支付增至9.8兆元，以支撐地方政府的財政，不過也要求地方政府加速基礎建設的支出，並設定今年經濟成長率的目標是5.5%。

許多分析人士表示，維持經濟成長及撙節赤字對於許多地方政府而言構成挑戰，意味著北京當局可能會再度放寬地方政府債務限額。

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