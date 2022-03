再嗆聲！ 俄國外長：任何對烏軍援車輛都是「正當攻擊目標」

2022/03/18 22:43

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯侵略烏克蘭遭國際撻伐制裁,各國提供烏克蘭的軍援仍不停歇,對此,俄羅斯外長拉夫羅夫(Sergei Lavrov)再度警告,任何對烏克蘭軍事支援的車輛,都會被視為「正當攻擊目標」(legitimate targets)。

綜合外媒報導,針對各國持續向烏克蘭提供軍事武器援助,俄國外交部長拉夫羅夫今接受俄羅斯RT電視台訪問時再警告,稱俄國已經非常明確地表示,「任何向烏克蘭提供含有軍事裝備的外國車輛,都將被俄羅斯視為正當攻擊目標」。

拉夫羅夫強調,俄國正在實施這項行動,其目標是消除烏克蘭對俄羅斯的任何威脅。

事實上,俄國副外交部長雷雅布可夫(Sergei Ryabkov)12日才向官媒表示,俄軍會將外國對烏輸送軍武的車隊、機隊等部隊,視為「正當攻擊目標」,如今不到一週俄國官方又再度放話。

JUST IN: Russia's Foreign Minister Sergei Lavrov says that any foreign supplies to Ukraine containing military equipment will be considered "legitimate targets" for Russian strikes. https://t.co/nDdLJHXXdY pic.twitter.com/cMwmSWPf7T