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    再嗆聲！ 俄國外長：任何對烏軍援車輛都是「正當攻擊目標」

    俄羅斯外長拉夫羅夫（見圖）再度警告，任何對烏克蘭軍事支援的車輛，都會被視為「正當攻擊目標」（legitimate targets）。（法新社）

    俄羅斯外長拉夫羅夫（見圖）再度警告，任何對烏克蘭軍事支援的車輛，都會被視為「正當攻擊目標」（legitimate targets）。（法新社）

    2022/03/18 22:43

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯侵略烏克蘭遭國際撻伐制裁，各國提供烏克蘭的軍援仍不停歇，對此，俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）再度警告，任何對烏克蘭軍事支援的車輛，都會被視為「正當攻擊目標」（legitimate targets）。

    綜合外媒報導，針對各國持續向烏克蘭提供軍事武器援助，俄國外交部長拉夫羅夫今接受俄羅斯RT電視台訪問時再警告，稱俄國已經非常明確地表示，「任何向烏克蘭提供含有軍事裝備的外國車輛，都將被俄羅斯視為正當攻擊目標」。

    拉夫羅夫強調，俄國正在實施這項行動，其目標是消除烏克蘭對俄羅斯的任何威脅。

    事實上，俄國副外交部長雷雅布可夫（Sergei Ryabkov）12日才向官媒表示，俄軍會將外國對烏輸送軍武的車隊、機隊等部隊，視為「正當攻擊目標」，如今不到一週俄國官方又再度放話。

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