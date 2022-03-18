聲援烏克蘭 波羅的海3國聯合驅逐10名俄外交官

拉脫維亞外交部長林克維奇斯。波羅的海3國今日驅逐了10位俄羅斯外交人員。（美聯社）

2022/03/18 22:02

〔即時新聞／綜合報導〕立陶宛、拉脫維亞與愛沙尼亞今（18）日聯合驅逐了10名俄羅斯外交官，3國外交部表示，此舉與俄羅斯侵略烏克蘭有關。

《路透》報導，拉脫維亞外交部長林克維奇斯（Edgars Rinkevics）在推特上表示，「驅逐的動作與一些行為有關，這些行為不符合他們外交人員的身分，俄羅斯當前對烏克蘭的入侵也列入了考量。」

請繼續往下閱讀...

立陶宛驅逐了4名俄羅斯外交官，拉脫維亞與愛沙尼亞各驅逐3人。

愛沙尼亞外交部則說，俄羅斯外交官被驅趕是因為他們破壞了愛沙尼亞的國防安全，並散播了俄羅斯的政治宣傳，內容是俄羅斯對於軍事行動的辯護。

立陶宛也說，驅逐俄國外交官是為了表達「與烏克蘭站在一起」。

#Latvia expells three Russian Embassy employees in connection with activities that are contrary to their diplomatic status and taking into account ongoing Russian aggression in #Ukraine. The decision has been coordinated with #Lithuania and #Estonia — Edgars Rinkēvičs （@edgarsrinkevics） March 18, 2022

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法