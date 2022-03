聲援烏克蘭 波羅的海3國聯合驅逐10名俄外交官

2022/03/18 22:02

〔即時新聞/綜合報導〕立陶宛、拉脫維亞與愛沙尼亞今(18)日聯合驅逐了10名俄羅斯外交官,3國外交部表示,此舉與俄羅斯侵略烏克蘭有關。

《路透》報導,拉脫維亞外交部長林克維奇斯(Edgars Rinkevics)在推特上表示,「驅逐的動作與一些行為有關,這些行為不符合他們外交人員的身分,俄羅斯當前對烏克蘭的入侵也列入了考量。」

立陶宛驅逐了4名俄羅斯外交官,拉脫維亞與愛沙尼亞各驅逐3人。

愛沙尼亞外交部則說,俄羅斯外交官被驅趕是因為他們破壞了愛沙尼亞的國防安全,並散播了俄羅斯的政治宣傳,內容是俄羅斯對於軍事行動的辯護。

立陶宛也說,驅逐俄國外交官是為了表達「與烏克蘭站在一起」。

