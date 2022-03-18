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    謠言終結站》俄軍攻破基輔市中心？查核平台：與事實不符

    近日網傳「剛剛烏克蘭傳來重磅消息」、「俄軍攻破基輔市中心」、「接受俄羅斯停火 6 大條件」的YouTube影片。對此，事實查核平台「MyGoPen」經查證後指出，相關傳言皆為錯誤消息。（圖擷取自「MyGoPen」）

    近日網傳「剛剛烏克蘭傳來重磅消息」、「俄軍攻破基輔市中心」、「接受俄羅斯停火 6 大條件」的YouTube影片。對此，事實查核平台「MyGoPen」經查證後指出，相關傳言皆為錯誤消息。（圖擷取自「MyGoPen」）

    2022/03/18 21:23

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯烏克蘭自2月24日開戰，戰事延燒至今仍未停歇。近日網傳「剛剛烏克蘭傳來重磅消息」、「俄軍攻破基輔市中心」、「接受俄羅斯停火 6 大條件」的YouTube影片。對此，事實查核平台「MyGoPen」經查證後指出，相關傳言皆為錯誤消息。

    《MyGoPen》查核平台指出，社群平台和通訊軟體近期流傳一則影片，並搭配傳言宣稱，基輔市中心已遭俄羅斯軍隊攻陷，而面對此局面，烏克蘭總統澤倫斯基也已接受俄羅斯6大停火條件，並公開宣布投降。

    針對網路傳言，《MyGoPen》查證後指出，影片上傳日期為2022年3月16日，而根據CNN報導，澤倫斯基當時正向美國聯邦參眾兩院的議員發表視訊演說，並且強調基輔即便每天遭到飛彈攻擊與空襲，但他們連一秒鐘都沒想過要投降。而澤倫斯基也對拜登提供的援助表示感謝，但他認為需要更多的援助。他也再次呼籲美國幫助在烏克蘭建立禁航區，以保護平民，並提供烏克蘭人可以用來自衛的戰鬥機，但遭到了否決。

    而根據《美聯社》的報導，烏克蘭首席談判代表波多利雅科（Mikhailo Podolyak）指出，烏克蘭要求停火，俄軍撤離烏克蘭，並希望該國安全獲得國際部隊的保障，並拒絕依俄羅斯要求維持中立地位，和奧地利與瑞典一樣。

    另外，依《路透社》的報導，俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）告訴俄國新聞網站RBC：「目前正認真討論（烏克蘭的）中立地位，當然還有安全保證議題。」拉夫羅夫還說，俄國總統普丁（Vladimir Putin）2月曾提到，烏克蘭維持中立，還有在北大西洋公約組織（NATO）不擴張的情況下給予烏克蘭安全保證，是可能影響局勢的變數。

    綜合上述內容，網傳影片標題並非事實且缺乏新聞根據，為「錯誤」訊息。

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