曝率拜登特使團訪台目的 穆倫：傳達美國不會改變對印太關注

美國前參謀首長聯席會議主席穆倫月初率拜登特使團訪台，外交部長吳釗燮親自接機。（資料照，外交部提供）

2022/03/18 17:28

〔駐日特派員林翠儀／東京18日報導〕本月初率領美國跨黨派資深代表團訪台的前美國參謀首長聯席會議主席穆倫（Michael Glenn Mullen），近日接受日媒專訪時表示，這次訪台的主要目的就是要向台灣傳達「美國不會改變對印度太平洋的關注」，他認為，蔡英文總統充分理解烏克蘭危機對台灣的影響，並已有明確的戰略。

烏克蘭危機發生後，美國總統拜登指派穆倫率跨黨派資深代表團訪台並與蔡英文總統進行會談。穆倫在華府接受日本《讀賣新聞》專訪時表示，對台灣而言，烏克蘭對俄羅斯的抵抗，等於是向他們示範台灣也能夠對抗中國。包括防空飛彈「刺針」和反艦飛彈「魚叉」等，台灣已經認真在考慮如何對抗中國。

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穆倫說，中國國家主席習近平在2月北京冬奧開幕式時與普廷會談，雙方應談及如何對付美國等民主國家。普廷應該也向習近平提到入侵烏克蘭的計畫，習近平目前感到吃驚的則是俄羅斯陷入苦戰，但習近平仍會支援俄羅斯，因為中國要對抗美日和西歐各國，俄羅斯仍是不可或缺的。

穆倫還說，不可否認的，烏克蘭危機的確會對美國的印太戰略產生負面影響，美國國內也有人認為，應儘量減少對烏克蘭的干預，集中力量對付中國在亞洲的問題，但他並不同意這種主張。

他表示，現在如果不向俄羅斯施壓，未來美國將不得不對歐洲投入更多的力量，如果俄羅斯（的入侵）成功了，美國將信用掃地，將更難與中國抗衡，所以也認為國際社會向俄羅斯施加有效的壓力，將成為一種對中國的遏止力。

從長遠的眼光來看，美國有必要增加國防費用，只要考慮到目前的情勢，共和黨應該也會贊成。穆倫也認為，日本為提高在亞洲的遏止力，應在增加防衛費用與自衛隊的攻擊能力等方面持有更明確的目標。

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