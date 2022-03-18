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    不顧雙腿裝義肢也要從軍抗俄 烏國5旬男精神令人肅然起敬

    烏克蘭軍方近日分享，在第128山地突擊旅服役的55歲中士什特夫科（Vasyl Shtefko），其實已經失去雙腿、裝上義肢，但縱然如此，仍願意拿槍上戰場抗俄，堅毅的態度讓人肅然起敬。（翻攝自臉書）

    烏克蘭軍方近日分享，在第128山地突擊旅服役的55歲中士什特夫科（Vasyl Shtefko），其實已經失去雙腿、裝上義肢，但縱然如此，仍願意拿槍上戰場抗俄，堅毅的態度讓人肅然起敬。（翻攝自臉書）

    2022/03/18 17:21

    〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭面對俄羅斯入侵，軍民一心抵禦外敵。烏克蘭軍方近日分享，在第128山地突擊旅服役的55歲中士什特夫科（Vasyl Shtefko）其實已經失去雙腿、裝上義肢，但縱然如此，仍願意拿槍上戰場抗俄，堅毅的態度讓人肅然起敬。

    來自烏克蘭西部外喀爾巴阡州的什特夫科，18年前在俄羅斯工作時失去了雙腿，不得不裝上義肢，回到故鄉庫什尼齊亞（Kushnytsia）休養。

    縱使行動不便，但當什特夫科看到俄軍摧毀民生設施、殺害平民，做出比納粹更可惡的事情時，他兩天無法入眠，簡單收拾東西後便前往烏克蘭第128山地突擊旅登記從軍。

    什特夫科透露，他起初向軍隊說謊，說自己只有一腿裝上義肢，才被允許加入軍隊，不過他強調，他除了槍法很準，也很會開車，「沒看到義肢的人都不知道我沒有腿」。

    目前什特夫科在第128山地突擊旅火力支援連擔任駕駛兵，他說，他的妻子和11歲的女兒正在家等他，雖然很擔心，但也為他正在保衛國家而感到自豪。

    烏克蘭軍方說，「對俄羅斯人來說，要打敗這樣的人想保衛的國家，是不可能的！時候一到，什特夫科就會用他的義肢，踐踏俄羅斯國徽上的雙頭「雞」（實際上為雙頭鷹）」。

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