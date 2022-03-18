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    不爽普廷恣意開戰！烏克蘭阿嬤手持「榴彈發射器」飆粗口嗆聲

    烏克蘭文尼察地區一位老阿嬤，拿著榴彈發射器錄影片，向俄國總統普廷嗆聲。（圖擷取自@Новости Сегодня官方YouTube）

    烏克蘭文尼察地區一位老阿嬤，拿著榴彈發射器錄影片，向俄國總統普廷嗆聲。（圖擷取自@Новости Сегодня官方YouTube）

    2022/03/18 16:20

    〔即時新聞／綜合報導〕俄烏戰事全面爆發後，不僅烏克蘭軍隊征戰前線奮勇抗敵，民眾也透過遊行、自製汽油彈（Molotov cocktails）等作為積極守衛國土，而烏媒近日報導則指出，一位老婦人因不滿俄國總統普廷開戰，拿著榴彈發射器錄影片嗆聲，強調婦女們已準備好戰鬥。

    據烏克蘭媒體《Segodnya》報導，烏克蘭中西部文尼察地區（Vinnytsia region）當地村莊，一名領取養老金的年邁阿嬤，由於不滿俄羅斯恣意宣布攻擊烏國，因此手持榴彈發射器，錄下影片嗆聲，向俄國總統普廷表達自己的不滿。

    拍下影片的老婦人說：「烏克蘭的女人們都已經準備上戰場打仗，即使是一隻小蒼蠅都將親赴前線，與俄軍交手。」而她在錄製過程中還爆了粗口，憤恨之情溢於言表。

    值得一提的是，文尼察地區的女村民莫納斯提爾斯基（Mykola Monastyrsky），召集了附近民眾，一同為身處戰鬥熱區的烏國士兵，製作魚類、肉類罐頭及粥品，目前已有1萬個罐頭被送到首都基輔（Kyiv）、第二大城哈爾科夫（Kharkov）及蘇梅（Sumy）。

    俄羅斯總統普廷。（美聯社）

    俄羅斯總統普廷。（美聯社）

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