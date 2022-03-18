美若捲「俄烏戰爭」恐連動出兵？菲總統表態：不會派軍參戰

菲律賓總統杜特蒂。（美聯社）

2022/03/18 13:35

〔即時新聞／綜合報導〕俄烏戰爭爆發至今已逾3週，身為北約成員的美國（NATO），遲遲不願正面回應烏國總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）「設立禁飛區」的請求，也拒絕替波蘭轉送米格-29戰機（MiG-29）援烏，就是深怕捲入戰爭。而菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）也表態，若是美國涉入俄烏戰事，他不會派兵。

據英媒《BBC》報導，美國及菲律賓簽有《美菲聯防條約》，若是雙方任何一國的領土遭到攻擊，兩國將依約提供對方支持。

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杜特蒂17日出席演講活動時指出，若是美國捲入俄烏戰爭，他不會做出出兵承諾，美軍在烏克蘭戰鬥，他不解為何自己要派兵參戰，這不是菲律賓要打的仗。

杜特蒂補充，若是暴力蔓延，戰爭以某種形式延燒到菲律賓，這讓情況變得很艱難，但他重申，只要自己是總統，就不會派遣任何一位菲國士兵參戰。

杜特蒂2016年就任總統後，除了強化菲俄關係，也批評美國的安全政策，他曾兩次親赴莫斯科（Moscow）與俄國總統普廷會面，更在17日的演說中，稱普廷是自己的「私人朋友」，甚至有報導稱，他曾說俄國總統是自己的「偶像」。

杜特蒂還語出驚人地說，普廷在烏克蘭殺害的是老百姓，而他則只因「毒品」而殺死罪犯。

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