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    烏克蘭邊防警衛隊：逾32萬人返鄉衛國

    圖為俄羅斯軍隊坦克在烏克蘭馬力波街頭行駛畫面。示意圖。（美聯社）

    圖為俄羅斯軍隊坦克在烏克蘭馬力波街頭行駛畫面。示意圖。（美聯社）

    2022/03/18 13:47

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯血腥入侵烏克蘭，逼迫300萬名烏克蘭人逃離家園，然而，隨著戰事延續，有越來越多烏克蘭人鼓足了勇氣，動身返鄉捍衛國家；根據烏克蘭邊防警衛隊統計，已有超過32萬名烏克蘭人返鄉。

    根據烏克蘭邊防警衛隊公開消息，自俄羅斯2月24日武裝侵烏以來，至今已有逾32萬名烏克蘭公民返回烏克蘭衛國，其中多數是男性，「我們的同胞不會放棄，所以我們要去幫忙，我們要為國家挺身而戰，烏克蘭必須自由，如所有人類」。

    根據聯合國難民署統計，自2月24日起至3月16日止，烏克蘭逃難人數累計已達316萬9897人。

    事實上，除了男性，也有越來越多烏克蘭女子選擇返鄉，欲為軍隊提供協助；有留守烏克蘭的女子以後勤志工身分服務，工作包括準備伙食、整理人道救援物資，以及支援網路攻擊等。

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