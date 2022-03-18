烏克蘭邊防警衛隊：逾32萬人返鄉衛國

圖為俄羅斯軍隊坦克在烏克蘭馬力波街頭行駛畫面。示意圖。（美聯社）

2022/03/18 13:47

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯血腥入侵烏克蘭，逼迫300萬名烏克蘭人逃離家園，然而，隨著戰事延續，有越來越多烏克蘭人鼓足了勇氣，動身返鄉捍衛國家；根據烏克蘭邊防警衛隊統計，已有超過32萬名烏克蘭人返鄉。

根據烏克蘭邊防警衛隊公開消息，自俄羅斯2月24日武裝侵烏以來，至今已有逾32萬名烏克蘭公民返回烏克蘭衛國，其中多數是男性，「我們的同胞不會放棄，所以我們要去幫忙，我們要為國家挺身而戰，烏克蘭必須自由，如所有人類」。

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根據聯合國難民署統計，自2月24日起至3月16日止，烏克蘭逃難人數累計已達316萬9897人。

事實上，除了男性，也有越來越多烏克蘭女子選擇返鄉，欲為軍隊提供協助；有留守烏克蘭的女子以後勤志工身分服務，工作包括準備伙食、整理人道救援物資，以及支援網路攻擊等。

❗️Понад 320 тисяч громадян України, переважна більшість з яких чоловіки, повернулися додому з початку відкритої збройної агресії росіі проти України.

«Наші хлопці не здаються, тому потрібно допомагати, потрібно воювати за нашу країну. Україна повинна бути вільною, як і всі люди» pic.twitter.com/FH4DvXO7ar — Держприкордонслужба （@DPSU_ua） March 17, 2022

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