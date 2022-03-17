中國「事先知情」俄入侵？ 英媒：冬奧時兩國關係愈發緊密

2月4日中國國家主席習近平（右）與俄羅斯總統普廷（左）在北京釣魚台國賓館會面。（美聯社）

2022/03/17 13:25

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯攻擊烏克蘭已逾3週，有關中國「事先知情」俄方入侵計劃的傳言也甚囂塵上，儘管中國駐美大使秦剛15日投書《華盛頓郵報》否認此說法，不過，英媒《衛報》駐台北記者戴維森（Helen Davidson）近日撰文點出，俄中關係自「冬奧」舉辦期間，就愈發緊密。

據英媒《衛報》報導，戴維森指出，在中國國家主席習近平及俄國總統普廷（Vladimir Putin）分治下的中俄兩國，關係愈發緊密，且與西方世界漸行漸遠。

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俄羅斯進犯烏克蘭前，習近平與普廷在冬奧期間於北京舉辦雙邊峰會，鞏固彼此重要的夥伴關係，而這也是中國自武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情爆發後，習近平首次與他國領導人面對面談話。

中俄領導人峰會結束後，兩國共同發表了「聯合聲明」，強調雙邊的「友好沒有止境，合作沒有禁區」，呼籲北約（NATO）摒棄冷戰時期意識形態，並表示支持彼此對烏克蘭及台灣議題上的立場。

戴維森認為，中俄簽署「合作夥伴關係」協議的時間相當敏感，更引發了外界對中國「事先知情」俄方入侵計劃的質疑。

據一些分析人士及美國官員的說法，中國官方可能事先就知道「俄方入侵計劃」，只是不確定「程度」及「範圍」，因此俄國宣布開戰後，中方才會有些感到意外。

對此，中國駐美大使秦剛15日投書《華盛頓郵報》的內容則指出，任何「知情」、「默許」及「默默支持」俄國攻打烏克蘭的說法，純屬「虛假消息」。

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