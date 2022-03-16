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    不是中俄！ 美海軍工程師兜售核潛艦機密被捕 接觸國家曝光！

    美國海軍一名核子工程師涉嫌企圖向外國政府兜售維吉尼亞級核潛艦的機密，遭聯邦調查局逮捕。圖為美國海軍核動力攻擊潛艦「維吉尼亞號」（USS Virginia）。（美聯社檔案照）

    美國海軍一名核子工程師涉嫌企圖向外國政府兜售維吉尼亞級核潛艦的機密，遭聯邦調查局逮捕。圖為美國海軍核動力攻擊潛艦「維吉尼亞號」（USS Virginia）。（美聯社檔案照）

    2022/03/16 19:14

    〔即時新聞／綜合報導〕美國海軍核子工程師托貝（Jonathan Toebbe）及其妻黛安娜（Diana）先前因企圖向外國政府出售有關維吉尼亞級核動力潛艦的機密被捕，而今兩人找上的外國政府被曝光，引發熱議。

    根據《每日郵報》 報導，托貝2020年4月將一個裝有機密資料的包裹寄給某個外國政府，美國聯邦調查局（FBI）在同年12月於該國使館取得包裹，FBI探員將計就計，喬裝成買家與托貝接觸，終於在2021年9月，順利將托貝夫婦逮捕，被控違反「原子能法」（Atomic Energy Act）等間諜相關罪名。

    消息曝光後，不少人都認為托貝找上的外國政府可能是美國頭號敵人中國或俄羅斯，但近日這個神祕的國家終於被曝光，竟是南美洲大國巴西。從法庭流出的文件可以得知，托貝似乎也自覺不能將機密賣給美國死對頭，之後夫婦倆想到有個國家富有到可以買下這些機密，且對美國沒有敵意，那就是巴西。不過巴西並沒有順托貝夫婦的意，當初FBI取得的包裹，其實就是巴西官員轉交給美方的。

    托貝今年2月承認指控，未來可能將面臨12年至17年有期徒刑；其妻黛安娜沒多久後也認罪，刑期應可縮短至3年左右。

    美國海軍核子工程師托貝（左）與妻子黛安娜（右）因企圖出售有關維吉尼亞級核動力潛艦的機密被捕。（法新社）

    美國海軍核子工程師托貝（左）與妻子黛安娜（右）因企圖出售有關維吉尼亞級核動力潛艦的機密被捕。（法新社）

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