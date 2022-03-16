怒斥援俄是假消息 中國駐美大使：若早知俄意圖定全力阻止

秦剛宣稱若中國早知道俄國意圖，定會全力阻止。（法新社）

2022/03/16 17:47

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭後，指控中國其實早知道俄國要侵略的聲音頻傳。對此，中國駐美大使秦剛近日投書美媒，表示相關指控都是「假消息」，還稱若提前知道俄國意圖，北京定會全力阻止。

《華盛頓郵報》 15日刊登秦剛針對烏俄問題的投書，通篇未以「入侵」來形容俄羅斯的行動，而是使用「軍事行動」或「烏俄衝突」等字眼來講述此事。

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秦剛一開始便提到有說法指中國事先就得知俄國欲進犯烏克蘭，但要求俄總統普廷（Vladimir Putin）必須等到北京冬奧結束後再行動；此外還有中國軍援、經援俄國等指控，對此秦剛駁斥稱「都是假消息」，他宣稱若中國早就知道俄羅斯意圖，一定會盡全力防止這件事發生，相關指控純粹是轉移焦點，汙衊北京。

針對美國白宮安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）日前與中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪在義大利羅馬會晤，美方要求中國加入對俄制裁行列，否則美方也會對中祭制裁一事，秦剛表示「不能接受」，指責美方一邊揮舞制裁大刀，一邊尋求與中國合作，「這是行不通的」。

另外，近期不少人將烏克蘭和台灣相提並論，秦剛聲稱兩者完全不同，因為就中方立場，烏克蘭是主權國家，台灣則是「中國領土不可分割的一部分」。

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