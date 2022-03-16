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    中國疫情升溫！吉林省多為無症狀感染者 至今波及28省

    中國今召開針對疫情記者會表示，3月以來境內疫情確診數明顯增加，目前已波及約28個省份，針對吉林省已派出國家醫療隊，指導當地救治工作，目前已知有95％以上病患為輕症或無症狀感染者。（美聯社）

    中國今召開針對疫情記者會表示，3月以來境內疫情確診數明顯增加，目前已波及約28個省份，針對吉林省已派出國家醫療隊，指導當地救治工作，目前已知有95％以上病患為輕症或無症狀感染者。（美聯社）

    2022/03/16 16:54

    〔即時新聞／綜合報導〕中國今召開針對武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情記者會表示，3月以來境內疫情確診數明顯增加，目前已波及約28個省份，針對吉林省已派出國家醫療隊前往，目前已知有95％以上病患為輕症或無症狀感染者，同時為防止上海疫情擴散，將調整部分入境上海的國際航班。

    綜合中媒報導，國家衛健委醫政醫管局局長焦雅輝今在記者會指出，吉林省截至15日上午12點止，住院確診有8201例，約95%以上的患者是無症狀或輕症者，目前當局針對長春市、吉林市已派出國家醫療團隊，及時支援當地醫療工作者。

    另，為了防止上海市疫情持續擴大，從3月21日至5月1日這段期間，將調整部分入境上海的國際航班，包含5家航空公司和22條航線，共計106班，這些航班的入境地點將從上海浦東機場調整至成都、大聯、杭州等其他等12個地區機場。

    據悉，廣東省東莞市防控指揮部辦公室昨（15日）宣布，自15日中午起，全市住宅小區、村（社區）一律實行封閉式管理，相當於進一步升級防疫措施，全市民除了定時篩檢、就醫買藥、購買生活必需品外，住戶或車輛非必要不得外出，非該市住戶也不可進入。

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