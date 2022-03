倒臥雪地戰死沙場！烏克蘭官方：第4名俄軍將領陣亡

2022/03/16 11:51

〔即時新聞/綜合報導〕烏克蘭官方稍早指出,烏軍在南部城市馬立波(Mariupol)與俄軍交手時,成功擊斃了第150摩托化步兵師的指揮官米捷耶夫(Oleg Mityaev)少將,若消息屬實,這將是俄方折損的第4名將領。

綜合外媒報導,烏克蘭內政部長顧問格拉申科(Anton Gerashchenko)今(16日)透過社群軟體Telegram指出,俄軍指揮官米捷耶夫15日於馬立波和烏軍交戰時喪命,同時附上罹難將領戰死沙場,倒臥雪地的照片。

格拉申科補充,米捷耶夫將軍現年46歲,負責指揮俄軍第150摩托化步兵師,曾在敘利亞作戰。

報導指出,烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)15日透過視訊方式在加拿大國會發表演說時,曾指出一名俄國將軍,在執行攻擊行動時殉職,但並未透露罹難指揮官的姓名。

針對米捷耶夫將軍的死訊,目前俄羅斯官方尚未證實。

[2] VERIFIED - The #Ukrainian National Guard's "Azov" elimnated a Russian Army Major General Oleg Mityaev. He's a commander of the 150th motorized rifle division. pic.twitter.com/soS612PAo8