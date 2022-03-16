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    倒臥雪地戰死沙場！烏克蘭官方：第4名俄軍將領陣亡

    烏克蘭內政部長顧問格拉申科指出，俄軍第150摩托步槍師的指揮官米捷耶夫（見圖）遭烏軍擊斃。（圖擷取自＠Pravda Gerashchenko官方Telegram）

    烏克蘭內政部長顧問格拉申科指出，俄軍第150摩托步槍師的指揮官米捷耶夫（見圖）遭烏軍擊斃。（圖擷取自＠Pravda Gerashchenko官方Telegram）

    2022/03/16 11:51

    〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭官方稍早指出，烏軍在南部城市馬立波（Mariupol）與俄軍交手時，成功擊斃了第150摩托化步兵師的指揮官米捷耶夫（Oleg Mityaev）少將，若消息屬實，這將是俄方折損的第4名將領。

    綜合外媒報導，烏克蘭內政部長顧問格拉申科（Anton Gerashchenko）今（16日）透過社群軟體Telegram指出，俄軍指揮官米捷耶夫15日於馬立波和烏軍交戰時喪命，同時附上罹難將領戰死沙場，倒臥雪地的照片。

    格拉申科補充，米捷耶夫將軍現年46歲，負責指揮俄軍第150摩托化步兵師，曾在敘利亞作戰。

    報導指出，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）15日透過視訊方式在加拿大國會發表演說時，曾指出一名俄國將軍，在執行攻擊行動時殉職，但並未透露罹難指揮官的姓名。

    針對米捷耶夫將軍的死訊，目前俄羅斯官方尚未證實。

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