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    歐盟三國領袖赴基輔會晤澤倫斯基 俄國遭歐洲理事會開除（不斷更新）

    東歐三國領袖赴基輔與澤倫斯基會面。（美聯社）

    東歐三國領袖赴基輔與澤倫斯基會面。（美聯社）

    2022/03/16 07:51

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯總統普廷無視全球譴責和多國制裁，2月24日逕行宣布對烏克蘭採取特殊軍事作戰，開啟戰爭。本報根據路透、法新社、彭博、CNN、BBC等外電，整理了截至台灣時間3月16日最新情勢發展，讓讀者快速掌握俄烏衝突最新進展。

    *主掌歐洲人權問題的歐洲理事會（Council of Europe）以216票同意、0票反對、3票棄權剔除俄國會籍，是組織成立以來首例。俄國則在表決前先行遞函退出。

    *波蘭總理莫拉維茨奇（Mateusz Morawiecki）、捷克總理費亞拉（Petr Fiala）、斯洛維尼亞總理楊薩（Janez Janša）以歐盟代表身分搭乘火車抵達烏克蘭首都基輔，與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）等高層會面，了解戰況並表達支持。

    *《福斯新聞》（Fox News）攝影記者札克塞夫斯基（Pierre Zakrzewski）和烏克蘭記者庫夫希諾娃（Oleksandra "Sasha" Kuvshynova），在烏克蘭採訪戰事時，乘坐的車輛被砲火襲擊，2人均喪生。

    *北大西洋公約組織（NATO）領導人預定在3月24日於布魯塞爾的軍事聯盟總部會面，討論危機處理。白宮發言人莎琪（Jen Psaki）表示，美總統拜登將出席這場峰會。

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