俄軍再轟烏國第二大城！ 一天狂炸65次 已600座建築遭毀

哈爾科夫州長15日表示，俄軍14日對哈爾科夫發動65次砲擊。（美聯社）

2022/03/15 21:39

〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭第二大城哈爾科夫（Kharkiv）持續受到俄軍猛攻。哈爾科夫州長西涅古波夫（Oleg Synegubov）今天（15日）表示，俄軍光是在週一（14日），就對哈爾科夫發起65次砲擊。另外自俄軍入侵以來，當地已有600座建築被摧毀。

根據《CNN》報導，西涅古波夫週二表示，昨天俄軍對該州首府哈爾科夫發動65次砲擊，已知造成平民1死1重傷。目前哈爾科夫州伊久姆（Izium）、巴拉基亞（Balaklia）及達嘉奇（Dergachi）這3座城市的烏軍還在與俄軍交戰。

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另外，哈爾科夫市長特雷科夫（Ihor Terekhov）14日也稱，自俄軍上月24日入侵以來，該市已有600座建築在俄軍的襲擊下被摧毀，其中包括50所學校和婦幼醫院等醫療機構。

特雷科夫也表示，哈爾科夫已遭俄軍圍困近2週，沒有水電、食物、藥品，情況沒有比烏南城市馬立波（Mariupol）好，迫切需要人道主義援助。

本月11日，哈爾科夫也遭俄軍砲擊多達89次，當地一座內有核子實驗室的設施也被擊中，所幸附近民眾安全無虞。

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