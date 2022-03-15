漲不停！南韓汽油每公升漲至45元 創下近10年來最新高

近期俄烏軍事衝突，也推升國際油價，讓各屆大喊吃不消。而南韓截至今日，該國汽油平均售價更達到每升2000韓元（新台幣45.95元），創下9年5個月以來最高價格。（路透）

2022/03/15 21:28

〔即時新聞／綜合報導〕近期俄烏軍事衝突，也推升國際油價，讓各界大喊吃不消。而南韓截至今（15）日下午4點，該國汽油平均售價更達到每升2000韓元（新台幣45.95元），除了較前一日上漲12.9韓元（新台幣0.3元），也創下9年5個月以來最高價格。

根據《韓聯社》報導，2012年10月底南韓汽油平均售價曾為每公升2003.7韓元（新台幣46.04），時隔9年5個月後，今日再次突破每升2000韓元（新台幣45.95元）。據了解，首爾汽油售價已於上週突破每升2000韓元（新台幣45.95元），今日更再度上漲，現已飆升至每公升2086韓元（新台幣47.93元）。

請繼續往下閱讀...

此外，南韓濟州道為每公升2106韓元（新台幣48.39元）、仁川市每公升2023韓元（新台幣46.48元）、大田市每公升2020韓元（新台幣46.41元）、京畿道每公升2016韓元（新台幣46.32元）、蔚山市每公升2013韓元（新台幣46.25元）、釜山市每公升2004韓元（新台幣46.04元）等，其各地油價皆超過2000韓元。

據報導，因去年11月調燃油稅影響，南韓汽油價格連續9週浮動不定，今年初止跌回升，但又受烏克蘭局勢惡化拖累，油價頻頻上漲。雖目前國際油價有暫時下滑趨勢，但根據價格傳導機制，國際市場波動約2至3週後影響南韓油價。

面對油價「漲不停」的窘境之下，南韓政府也決定將燃油稅優惠期延長時效至7月底。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法