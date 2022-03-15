哈佛生3天架好「快速精簡版Airbnb」網站 助烏克蘭難民找住宿

美國1名19歲哈佛男大生契夫曼（Avi Schiffmann）與友人聯手開發「快速精簡版Airbnb」網頁「UkraineTakeShelter.com」協助烏克蘭難民尋找庇護所。（圖翻攝自UkraineTakeShelter.com）

2022/03/15 12:29

〔即時新聞／綜合報導〕美國1名19歲哈佛男大生契夫曼（Avi Schiffmann）2年前還是高中生時，曾在武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）大流行期間架設疫情追蹤網站「ncov2019.live」獲得好評，如今烏克蘭因戰爭陷入水深火熱之中，他再度出馬，與友人聯手開發「快速精簡版Airbnb」網頁「UkraineTakeShelter.com」協助難民尋找庇護所。

綜合外媒報導，聯合國難民署表示，俄羅斯2月24日入侵烏克蘭，截至14日為止，超過280萬人逃離烏克蘭。

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契夫曼2月曾在聖地牙哥參與抗議俄侵烏示威行動，「我一直在想能夠做些什麼。我想做一些會有立即影響的事」，並靈光一閃想到發揮所長，建立網站讓烏克蘭難民可在鄰國找到投宿地點，並求助其他母語者，翻譯成烏克蘭語、俄語、波蘭語、捷克語及羅馬尼亞語，共12種語言版本。網站只花3天左右時間創建、3月3日啟用，過程中契夫曼的哈佛同學伯斯坦（Marco Burstein）義不容辭伸援，功不可沒。

報導指出，烏克蘭難民可在該網站上，盡快依據所處位置找到空房、整棟或沙發亦可，宛若精簡版的Airbnb，光是上線首週全球就有4000多人響應，人數每天都在上升中。契夫曼直言，他們發現政府為幫助難民而經營的現有網站笨拙又複雜，「正在躲避爆炸、槍擊者需要更直接且易於使用的工具」，並感謝那些願意適時伸出友誼之手的民眾。

???? Today @marcowaves and I are launching https://t.co/ZfCfGUm1NP ????????, an independent platform connecting Ukrainian refugees with potential hosts in neighboring countries.



This site is a public bulletin — we encourage everyone with space to post and share their listing. — Avi Schiffmann ???????? （@AviSchiffmann） March 2, 2022

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