又1俄軍上校指揮官喪命！ 烏軍官諷：他「正確」地回家了

烏克蘭軍方再宣布，俄軍第12獨立近衛工兵旅指揮官波羅亞上校（見圖）已經身亡。（圖擷取自推特）

2022/03/15 15:18

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭，折損許多前線將士，截至目前已有多名指揮官死在戰場上，稍早烏克蘭軍方再宣布，俄軍第12獨立近衛工兵旅指揮官波羅亞上校（Serhiy Porohnya）已經身亡。

烏克蘭軍方在推特上表示，俄軍第12獨立近衛工兵旅指揮官波羅亞上校已在戰場上死亡。

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烏克蘭軍官也發文嘲諷稱，這名俄軍上校「正確」地回家了。

先前西方官員曾表示，俄軍指揮官的身亡消息，意味著俄軍陷入某種程度的停滯，讓通常身處後方的指揮階層被迫移動至前線，將自身置於風險中。

❗❗❗Ліквідовано командира 12-ої окремої гвардійської інженерної бригади - полковника Сергія Порохню pic.twitter.com/oLp78yxBM3 — ????????Armed Forces （@ArmedForcesUkr） March 14, 2022

полковник Порохня Сергей Иванович, командир 12 инженерной бригады.

Заблукав на "навчаннях" але вже правильно повернувся до дому.

Слава Нації ????????

Telegram - https://t.co/GLExONwd4u pic.twitter.com/FCDjXV1eeY — Анатолій Штефан （Штірліц） （@Shtirlitz53） March 14, 2022

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