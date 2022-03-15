攻烏克蘭西部逼出逃 俄羅斯疑利用「難民戰」困擾歐洲各國

來自烏克蘭的難民在德國柏林車站大廳暫歇，德國內政部統計，入境德國的烏克蘭難民已向官方登記的就有近15萬人。（美聯社）

2022/03/15 00:17

〔中央社〕俄羅斯入侵烏克蘭後，直到最近都還被認為頗為安全的烏克蘭西部今天也開始爆發逃難潮，數以千計民眾跨越邊界，進入東歐國家尋求庇護，令人憂心還會有更大的出走潮。

莫斯科昨天開始擴大對烏攻勢，攻擊烏克蘭與北約成員國波蘭交界附近的一處基地。烏克蘭當局表示，有35人在這場攻擊中喪生，俄國則稱有多達180名「外國傭兵」身亡，許多外國製武器遭摧毀。烏克蘭則通報西部一處機場再度遭到空襲。

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隨著俄烏戰事邁入第3週，根據聯合國數據，逃避戰火的難民人數已經達到270萬，成為歐洲自第二次世界大戰結束以來發展最迅速的難民危機。

德國內政部發言人今天在例行記者會表示，從烏克蘭逃往德國的民眾已有近14.7萬人完成登記，並稱實際在德國境內的難民人數恐怕高得多。

然而，在烏克蘭境內，也有數以百萬計人流離失所，有些人只撤到烏克蘭西部，包括利維夫（Lviv）等城市。

52歲的米羅斯拉娃（Myroslava）逃離她位於烏克蘭西部特諾皮爾（Ternopil）地區的住家，在波蘭的克拉科夫（Krakow）車站等待熟人來接她。但她不知道要在何處棲身。

她說，「我們因為昨天的攻擊離開」，並表示她原本以為烏克蘭西部暫時還算安全，「我們原本不打算離開，但（攻擊）實在太近，我們只得決定走」。

烏克蘭許多城市正在遭受攻擊，包括首都基輔。但情況也有些許進展，烏克蘭當局今天表示，會透過10條人道走廊疏散民眾，讓部分居民得以離開。

基輔地區的戰火第一線城鎮連續第5天疏散群眾。

基輔州州長庫列巴（Oleksiy Kuleba）今天接受電視台訪問說：「我們區域的停火目前仍維持，儘管這是在某些條件下維持。」他並稱偶爾從遠處仍舊會傳來爆炸聲。

俄羅斯始終否認攻擊平民，稱這次「特別行動」是要將烏克蘭「非軍事化」及「去納粹化」。烏克蘭和西方盟友則稱，俄國是為了開戰，尋找毫無根據的藉口。

卡辛斯卡（Alena Kasinyska）來自烏克蘭南部飽受戰火摧殘的尼古拉耶夫市（Mykolaiv），穿越繁忙的邊界關卡伊薩克恰（Isaccea）來到羅馬尼亞。她說：「房屋都被炸毀，大家沒地方住，我們都嚇壞了。」

從2月24日開戰以來，中歐與東歐的當局及志願者，持續替成千上萬越境前來躲避戰火的難民供應食物、住處及醫療協助。

包括波蘭在內的烏克蘭鄰國接納了約半數難民，斯洛伐克、羅馬尼亞、匈牙利和摩爾多瓦（Moldova）都對眾多難民敞開大門，當中有難民準備朝更西邊前進。

波蘭邊境防衛隊表示，從戰爭爆發以來，約有176萬人入境，光是今天清晨就有1.84萬人。

波蘭內政部副部長謝佛納克（Pawel Szefernaker）對民營電視台TVN24表示，「我們估計無疑會有超過100萬烏克蘭人留在波蘭，我們必須竭盡所能確保他們的安全」。

在此同時，俄羅斯新聞媒體今天則引述緊急事務部部長說法，稱約有25萬名難民從烏克蘭逃到俄羅斯。

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