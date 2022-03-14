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    武漢肺炎》雙毒合一？世衛專家鬆口：真的有Deltacron

    世界衛生組織證實，出現Omicron與Delta重組病毒株。（示意圖／法新社檔案照）

    世界衛生組織證實，出現Omicron與Delta重組病毒株。（示意圖／法新社檔案照）

    2022/03/14 18:10

    〔編譯陳成良／綜合報導〕據美媒《富比世》雜誌（Forbes）網站12日報導，法國科學家透過基因組測序首次證實，此前已引起不少關注的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）「Deltacron」變種病毒確實存在，其結合了Delta和Omicron兩個變種病毒中的變異。目前，美國和歐洲都報告了相關病例。

    1月間，地中海島國賽普勒斯（Cyprus）首度發現變異株Delta與Omicron結合體「Deltacron」，外界擔憂是否出現新魔王。當時世界衛生組織（WHO）的流行病學家認為並沒有這種病毒，指示檢體樣本在實驗室受到汙染，但世衛組織9日鬆口表示，法國、荷蘭和丹麥也出現Deltacron的蹤跡，但感染案例非常少。

    法國馬賽地中海傳染病醫療和教學研究所研究人員3月8日在醫學研究論文預印本網站medRxiv上發表文章稱，他們透過基因組測序確認了這一新變體的存在，而且，該變體已在法國多個地區現蹤。

    另外，追蹤病毒的國際數據庫「全球共享流感數據倡議組織」（GISAID）提供的數據顯示，丹麥和荷蘭也發現了Deltacron相關病例。另外，美國與英國也分別傳出2例及30例。據GISAID稱，這種新變種可能從1月份就開始在人群中傳播了。

    不過「Deltacron」仍只是代稱，並不是世衛組織認證的正式名稱。

    根據聯合國日前公布的新聞稿指出，世衛流行病學家范科霍芙（Maria Van Kerkhove）在瑞士日內瓦的記者會上表示，科學家目前還沒見到新變異株對COVID-19疫情帶來嚴重變化，有關Deltacron的傳染性跟染疫後嚴重程度，仍在進行研究。

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