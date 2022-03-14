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    俄侵烏後警鈴大作 德國擬採購35架F-35匿蹤戰機

    為強化防禦，德國準備購買最先進的美製F-35匿蹤戰機。（美聯社）

    為強化防禦，德國準備購買最先進的美製F-35匿蹤戰機。（美聯社）

    2022/03/14 16:20

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕俄羅斯軍事入侵烏克蘭後，歐洲國家「警鈴大作」。《路透》和《德國之聲》14日報導，德國總理蕭茲宣布增加軍費後，已原則上決定採購35架美國製造的F-35匿蹤戰機，取代已服役40多年的龍捲風（tornado）戰機。

    報導指出，德國總理蕭茲上月27日宣布改變長年政策，大幅增加國防開支，佔比將超過國內生產毛額（GDP）的2％，高於北大西洋公約組織（NATO）要求的門檻。蕭茲表示，德國軍方將擁有約1000億歐元（約3.16兆台幣）的預算。

    據了解，德國政府已原則上決定購買美國軍武製造商洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）研製的F-35戰機。F-35被視為全球最先進的戰鬥飛機，其獨特的外型和外層塗料，使其難以被敵軍雷達偵測鎖定。

    龍捲風戰機是德國空軍目前唯一能夠攜帶美國核彈的戰機，這些美製核彈儲備在德國，以因應衝突發生時的需求。然而，德國空軍從1980年代起就使用龍捲風戰機，預計在2025至30年間逐步汰換。

    《路透》引述柏林當局消息指出，德國準備下單35架F-35戰機。

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