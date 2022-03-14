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    謠言終結站》烏自製燃燒瓶毀俄軍坦克？ 實為2014年示威影片

    近日網傳一段影片宣稱「烏克蘭人用自製的雞尾酒毀壞俄羅斯坦克」。查核平台《MyGoPen》指出，網傳影片實為2014年2月烏克蘭基輔民眾在示威過程中與防暴警察對峙。（圖擷取自查核平台《MyGoPen》）

    近日網傳一段影片宣稱「烏克蘭人用自製的雞尾酒毀壞俄羅斯坦克」。查核平台《MyGoPen》指出，網傳影片實為2014年2月烏克蘭基輔民眾在示威過程中與防暴警察對峙。（圖擷取自查核平台《MyGoPen》）

    2022/03/14 16:56

    〔即時新聞／綜合報導〕近日網傳一段影片宣稱「坦克在城市戰鬥環境中變成了負資產」、「烏克蘭人用自製的雞尾酒毀壞俄羅斯坦克」。對此，查核平台《MyGoPen》經查證後指出，網傳影片實為2014年2月烏克蘭基輔民眾在示威過程中與防暴警察對峙，要求當時的親俄總統亞努科維奇（Viktor Yanukovych）下台，與今年俄羅斯入侵烏克蘭的事件無關。

    《MyGoPen》14日發布報告指出，透過關鍵字「坦克」、「基輔」和「燃燒瓶」可以初步找到類似的畫面片段，其中一部在2020年2月18日就上傳在YouTube上，影片介紹描述，此影片是2014年2月18日在基輔主要街道（Khreschatyk）上拍攝的影片，其中也提到關鍵字烏克蘭親歐盟示威運動（Maidán）。

    查核平台再以「Maidán」、「燃燒彈」和「坦克」等關鍵字在YouTube搜尋，找到一部在2014年就上傳、與網傳影片相同的影片。

    查核平台指出，找到2篇相關報導（BBC、The Guardian）以及3篇事實查核報告（MALDITA.ES、Reuters、USA Today）皆指出，影片畫面為2014年基輔民眾與防暴警察對峙的畫面，烏克蘭民眾要求當時的親俄總統亞努科維奇下台。

    綜合以上可知，網傳影片與今年2月俄羅斯入侵烏克蘭無關。

    查核平台以「Maidán」、「燃燒彈」和「坦克」等關鍵字在YouTube搜尋，找到一部在2014年就上傳、與網傳影片相同的影片。（圖擷取自查核平台《MyGoPen》）

    查核平台以「Maidán」、「燃燒彈」和「坦克」等關鍵字在YouTube搜尋，找到一部在2014年就上傳、與網傳影片相同的影片。（圖擷取自查核平台《MyGoPen》）

    查核平台以「Maidán」、「燃燒彈」和「坦克」等關鍵字在YouTube搜尋，找到一部在2014年就上傳、與網傳影片相同的影片。（圖擷取自查核平台《MyGoPen》）

    查核平台以「Maidán」、「燃燒彈」和「坦克」等關鍵字在YouTube搜尋，找到一部在2014年就上傳、與網傳影片相同的影片。（圖擷取自查核平台《MyGoPen》）

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