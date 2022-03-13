俄首任外長：普廷寄望中國救經濟危機 恐怕會被生吞活剝

俄國總統普廷在2月初訪中，與中國國家主席習近平簽署一系列經濟協議。（美聯社）

2022/03/13 16:19

〔編譯孫宇青／綜合報導〕俄羅斯總統普廷出兵攻打烏克蘭，不僅戰事格外艱辛，還遭到國際重手制裁。俄國首任外交部長科濟列夫（Andrei Kozyrev）表示，普廷寄望中國幫助俄國度過經濟崩潰危機，但中國恐怕永遠不會再「平等」對待普廷，反而可能會把俄國生吞活剝。

科濟列夫12日向《福斯新聞》表示，隨著俄軍在烏克蘭一役受挫，國內經濟也嚴重受創，「普廷可能會尋求中國幫忙，因為他在其他市場已經喪失競爭力，只能把一些原料賣給中國，但中國永遠不會再把普廷視為一個可以平起平起的夥伴，甚至也不會認為普廷是盟友，因為他們不需要了。」

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據了解，中俄兩國在烏俄戰事爆發前簽訂了一系列協議，為俄國一旦遭到西方制裁預留後路，包括中國全境開放俄國小麥進口，以及向俄購買1億噸煤炭等。

然而，科濟列夫認為，「普廷相信中國會拯救俄國，這太愚蠢了。中國甚至有一點煽動普廷去跟西方國家起衝突，因為這符合中國利益。一旦普廷失去西方市場，包含日本等其他國家，他就只能爬向中國，請求中國購買俄國的礦產資源。如果中國知道這是俄國僅存的收入來源，他們就會要求龐大的折扣。」

他直言，「中國人是很精明且冷血無情的生意人，萬一身陷絕境，我最不想求助的就是這種夥伴。」

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