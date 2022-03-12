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    開戰害死自己人！6500俄籍遊客慘變「國際孤兒」困泰國

    國際制裁俄羅斯，近6500名俄籍遊客受困泰國，無法使用金融服務，也訂不到航班回國。圖為普吉島沙灘俄籍旅客。（路透）

    國際制裁俄羅斯，近6500名俄籍遊客受困泰國，無法使用金融服務，也訂不到航班回國。圖為普吉島沙灘俄籍旅客。（路透）

    2022/03/12 23:28

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭，各國紛紛強力制裁，《美聯社》12日報導，有近6500名俄籍遊客也受制裁影響，無法使用金融服務也訂不到航班回國，受困在泰國。

    《美聯社》報導，泰國觀光局指出，有約6500名俄籍旅客受困普吉島、素叻他尼（Surat Thani）、喀比（Krabi）、芭達雅（Pattaya）等地；此外，烏克蘭籍旅客也有近千人。

    報導指出，這些俄羅斯旅客面臨的2個主要問題，一為所有預訂好的回國航班都已經取消，第二則是無法使用金融服務，特別是那些已經加入制裁俄羅斯的銀行及企業；當然，其中也有決定暫緩回國的人。

    雖然目前全球幾乎所有直達俄羅斯的航班都已經取消，但仍可從中東幾家主要航空公司找到需要轉機的航班。

    對此，泰國觀光局局長育他薩（Yuthasak Supasorn）向《美聯社》說：「部分航空公司仍有飛往俄羅斯的班機，但旅客必須至其他國家轉機，我們正在協助他們尋找並安排航班。」

    育他薩並表示，有關單位也正積極協助俄羅斯旅客，另尋其他的付款方式。而在喀布協助這些旅客翻譯的志工西瓦彭（Siwaporn Boonruang）則向記者說，有些俄籍旅客已經無法使用Visa和Mastercard使用卡，們無法支付積欠的帳單。

    這些俄羅斯旅客只能靠身上僅存的現金，或中國銀聯的信用卡，才能繼續消費，應付生活所需，而當地許多飯店也為了減少他們的困擾，祭出折扣優惠。

    泰國政府也免費提供這些旅客為期30天的延期簽證，同時希望為被迫滯留的旅客尋找廉價的住宿選擇。

    據悉，俄羅斯發動戰爭侵略烏克蘭，泰國受疫情重創的觀光經濟雪上加霜，根據泰國公共衛生部數據，泰國2月總入境的俄籍旅客人數為1萬7599人，佔所有入境旅客數的8.6％，是各國旅客比例最高者，但在俄國發動戰爭後急遽下降。

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